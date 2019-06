Bancul zilei: Cea mai mare nenorocire

- Alo, senor Rod ? Aici este Ernesto, ingrijitorul d-voastra de la casa de la tara.

Rod: Da Ernesto, ce pot sa fac pentru tine?

Ernesto: Oh, am sunat, senor Rod, sa va anunt ca papagalul d-voastra a murit.

Rod: Papagalul meu?! Tocmai papagalul meu vorbitor care a cistigat multe premii internationale?

Ernesto: Da senor, acela.

Rod: Ce nenorocire, am cheltuit o avere cu papagalul asta. De ce a murit?

Ernesto: A mincat carne stricata.

Rod : Carne stricata?! Cine l-a hranit cu carne stricata?

Ernesto: Nimeni senor, a mincat el singur carne de cal mort.

Rod: Cal mort? Ce cal mort?

Ernesto: Calul dumneavoastra pursinge, senor.

Rod: Nepretuitul meu cal pursinge, multiplu campion, este mort?

Ernesto: Da senor, a murit de epuizare tragind la caruta cu apa.

Ernesto: Cea pe care o foloseamm sa stingem focul, senor.

Rod: Dumnezeule ! Ce tot spui? Care foc?

Ernesto: Focul de la casa dumneavoastra senor. O luminare a cazut si a aprins draperiile si perdelele...

Rod: Ce vrei sa spui, ca mi-a luat foc casa de la o luminare?

Ernesto: Si, senor.

Rod: Pai avem electricitate !!! Pentru ce era luminarea aprinsa?

Ernesto: Senor, luminarea era aprinsa pentru inmormintare.

Rod: CARE NENOROCITA DE INMORMINTARE ?!!!

Ernesto: A sotiei d-voastra, senor Rod.

Rod:....................!!!!!!!!!!!....????

Ernesto: Sa vedeti, a venit intr-o noapte acasa pe intuneric si eu am crezut ca este un hot. Asa ca am lovit-o cu crosa dumnevoastra de golf, model Tiger Woods Nike Driver.

Rod:...... Ernest, daca mi-ai stricat crosa, esti in mare rahat!'

Suna telefonul: