Trei ruși stau de vorbă într-un lagăr din Gulag. La un moment dat, unul dintre ei întreabă: "Deci, ce ați făcut să ajungeți aici?"Primul spune: "Păi, am ajuns târziu la fabrică, așa că m-au acuzat că încetinesc progresul și victoria proletariatului."Al doilea spune: "Eu am ajuns devreme la fabrică și m-au acuzat că vreau să fiu ies în fața celorlalți tovarăși."Cei doi se întorc spre al treilea, așteptând răspunsul lui."Păi, eu am ajuns la fabrică la timp, așa că m-au acuzat că dețin un ceas din Vest."