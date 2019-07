Un vanator a plecat la vanatoare in Africa insotit de sotie si soacra. Intr-o seara prin jungla soacra se rataceste si vanatorul si sotia pleaca sa o caute.Intr-un tufis o gasesc impietrita in fata unui leu care ragea din toti rarunchii.Vazand asta sotia zice vanatorului: -Ce facem acuma?-Nimic, raspunde vanatorul, leul s-a bagat singur in treaba asta lasa-l sa se descurce..