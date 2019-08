Bancul zilei: Provocarea unui avocat pentru o blondă

Intr-un avion, un avocat nimereste langa o blonda mishto. Bla, bla, tot incerca sa intre in vorba cu ea... nimic. Blonda se uita pe geam, mai incerca sa doarma... Avocatul, enervat:- Uite, hai sa jucam un joc mishto! Eu iti pun tie o intrebare si daca nu stii imi dai 5$, apoi imi pui tu mie o intrebare si daca nu stiu iti dau 5 $! Si tot asa...- Nu domnule, imi pare rau, sunt obosita, as prefera sa ma odihnesc...Avocatul enervandu-se si mai tare:-Bine, uite, jucam alt joc! Eu iti pun tie o intrebare, daca nu stii imi dai 5$; tu imi pui mie o intrebare si daca nu stiu, iti dau 500$!Blonda accepta in sfarsit.- Care este distanta de la Pamant la Luna?Blonda deschide geanta si ii da 5$. Apoi intreaba:- Ce e mic, are 3 picioare si urca dealul?Avocatul, se gindeste... scoate laptop-ul, cauta in baza de date... cauta pe Internet... trimite mailuri la toti prietenii... in sfirsit, dupa o ora, transpirat, ii da blondei 500 $. Blonda ii ia, apoi se intoarce si incepe sa se uite plictisita pe geam. Avocatul, isterizat:- Bine, bine, ce e mic, are trei picioare si urca dealul?La care blonda deschide tacticoasa geanta si ii da o hartie de 5 $