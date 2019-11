– Ei, și cum a decurs întâlnirea de aseară cu tipa aia? m-a întrebat azi prietenul meu.– Hmm… E frumoasă, deșteaptă, are un corp superb. Însă are un cusur: nu-i plac animalele de companie.– Dar cum ți-ai dat seama de asta? mă întreba el, mirat.– Păi am întrebat-o dacă vrea să-i țin companie in seara asta și mi-a răspuns: “N-am nevoie de compania ta, animalule!”