În loc de... bancul zilei: Mesaje de felicitare și urări de Sfântul Andrei 2019

De 30 noiembrie 2019, cei care poartă numele de Andrei sau Andreea sau derivate ale acestora işi sărbătoresc onomastica. Iată cateva sugestii de mesaje de felicitare pe care le puteţi folosi ca inspiraţie: Iți urez sa ai o zi a numelui la fel de luminoasa precum un bulgare alb de zăpadă, la fel de fericita precum cântecul clopoțelului de Crăciun si la fel de frumoasa precum sărbătorile petrecute lângă cei apropiați!----------Un cer albastru fără nori,In calea ta să fie,Sa ai in viată numai noroc si bucurie! La Mulți Ani!----------Din mici crenguțe de brad, din flori si din iubire ti-am împletit un "La mulți ani" aducător de fericire! La mulți ani Andrei/Andreea!----------Andreea/Andrei iți urez sa ai o viată senina ca răsăritul de soare, iar sufletul sa-ti fie curat ca neaua. Iți urez o zi de neuitat si un călduros "La mulți ani!".----------Sfântul Andrei căruia ii porți numele sa te ocrotească in fiecare zi, sa iți aducă liniște si pace si sa nu lase ca speranța sa se stingă din sufletul tău vreodată. La mulți ani cu împliniri si momente frumoase in viitor!