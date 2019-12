Americanul:– La noi… când trece Trump, toată lumea aruncă în el cu fructe, ouă, îl scuipă, îl înjură, etc etc…Rusul:– La noi când trece Putin, toată lumea urinează pe el… care mai de care…Americanul:– Ei, hai să fim serioși; am exagerat și eu puțin… Îl înjurăm, dar mai în șoaptă… aruncăm spre el… dar nu îl atinge nimeni…Rusul:– Păi și noi am exagerat puțin… Într-adevăr, urinăm, dar nu ne dăm pantalonii jos...