Bancul zilei: Bulă la Bagdad

Bulă împrumută bani de la oamenii din sat ca să se înroleze în armata lui Sadam în războiul din Golf.După 6 luni se întoarce Bula bandajat, cu mâinile și picioarele în gips. Oamenii din sat:- Să ne dai banii înapoi, dar ce-ai pătit, măi Bulă?- Păi, am fost un pluton care mergeam spre Bagdad când deodată a aparut un avion cu multe steluțe pe el și a început să tragă în noi și să ne bombardeze. Am ramas cam jumate dintre noi, ne-am adunat și am pornit mai departe. Dupa un timp iar a apărut același avion cu steluțe și iar a început să ne toace...iar ne-am adunat ăștia care am rămas. Pe scurt, avionul a mai venit de câteva ori și a omorât toți soldații care erau cu mine, numai eu am scapat. După aia, iar a venit avionul și a început să tragă și să mă bombardeze dar nu m-a nimerit, când deodată avionul aterizează lângă mine, coboară pilotul cu o manivelă în mână...bă și mi-a dat o bătaie....