Un rus, un american și o blondă discută.Rusul spune:– Noi am fost primii care am ajuns în spațiu!Americanul:– Noi am fost primii care am ajuns pe luna!Blonda:– Noi vom fi primele care vom ajunge pe Soare.Rusul și americanul:– Idioato, nu se poate ajunge pe Soare. Veți arde înainte de a ajunge acolo.Blonda:– Da’ ce, crezi că suntem așa de proaste, ne vom duce noaptea…