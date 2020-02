Ministerul de interne britanic îi cere unui bărbat de 101 ani să vină cu părinții ca să-i confirme identitatea

Un voluntar i-a scanat pașaportul lui Palmero, care este străbunic, iar sistemul aplicației EU care comunică datele biometrice la Home Office i-a înregistrat eronat anul nașterii ca fiind 2019 în loc de 1919. „Am observat imediat că ceva nu e în regulă, deoarece când i- am scanat pașaportul, sistemul i-a importat datele biometrice nu ca 1919, ci ca 2019. Apoi a trecut peste secțiunea de recunoaștere facială, ceea ce face cu cei sub 12 ani”, a povestit Dimitri Scarlato, un activist din grupul de campanie „the3million” care lucrează și pentru Inca Gil, o organizație care-i ajută pe cei de origine italiană.I s-a cerut apoi să prezinte dovada rezidenței în țară timp de cinci ani, deși se afla în UK de 54 de ani și se presupune că Home Office este capabil să acceseze înregistrările de asigurări și taxe naționale pentru a corobora cinci ani de rezidență fiscală continuă.Palmiero a venit în UK din 1966 și „a lucrat la un restaurant din Piccadilly și, până la vârsta de 94 de ani, într-unul de pește cu cartofi prăjiți (fish and chip), până la 11 noaptea”. Este căsătorit cu soția lui de 92 de ani, Lucia, de 75 de ani și au crescut patru copii, au opt nepoți și 11 strănepoți.Fiul său Assuntino a declarat: „Este ca o umilință, ai fost aici de atâta vreme și dintr-o dată se întâmplă asta. Nu sunt îngrijorat pentru el, deoarece ne are pe noi, dar este total incorect față de oameni în vârstă”. În timp ce eroarea a părut a fi una mică de computer, nu a fost o greșeală minoră din cauză că sistemul informatic „a recunoscut numai ultimele două cifre ale anului lui de naștere”, a adăugat el. „E mai degrabă o neplăcere decât orice altceva. El nu va fi izgonit, dar oameni de vârsta lui nu ar trebui să treacă prin acest proces. Se face doar în mod automat. Ar trebui să aibă un sistem pentru oameni care sunt aici dinainte de 1973 și să posede documentele. Ei spun că trebuie să dovedești că ai fost aici de atâta vreme, dar au înregistrările fiscale. Părinților mei li se trimit pensiile, așa că de ce nu-i pot găsi în sistem? Dacă voiau să verifice, puteau s-o facă foarte ușor”.Scarlato a declarat pentru ziarul online Londra Italia că familia a primit ulterior scuze „pentru neplăcere” de la Home Office. Dar încă așteaptă ca statutul lui Palmiero să fie aprobat, conform informaților din mediile italiene.Home Office a informat că este în contact cu centenarul și că aplicația sa este în curs de procesare. „Când a apărut problema Palmiero, echipa noastră specială pentru rezidenți din UE l-a contactat pe el și pe cei care-l ajută pentru aplicație”.Ministerul a adăgat că altor aplicanți în vârstă de peste 100 de ani li s-au aprobat aplicațiile de stabilire și că altor 2,7 milioane de oameni li s-a aprobat statutul după ce schema a fost deschisă în martie. ( The Guardian