Bancul zilei: Corupţii din pădure şi procurorii

- Melcule, unde fugi aşa repede? Întreabă ursul- Mă caută procurorii să mă aresteze.- De ce?- Eu am casă, mama casă, tata casă, fatele meu are casă…Ursul începe să fugă şi el după ce s-a gândit un pic la ce a spus melcul. Pe drum se întâlneşte cu cocostârcul.- Ursule, de ce fugi?- Mă caută procurorii să mă aresteze. Eu am blană, mama are blană, tata are şi el blană…Se gândeşte cocostârcul şi se pune şi el pe fugă. Se întâlneşte cu maimuţa care îl întreabă:- Cocostârcule, ce-ai păţit de fugi aşa tare?- Fug să nu mă aresteze procurorii. Eu trăiesc pe picior mare, mama trăieşte pe picior mare, tata la fel…Fără să gândească, maimuţa se pune pe fugă. Când oboseşte se opreşte pe loc şi se întreabă:- Eu de ce fug? Eu sunt în fundul gol, mama e în fundul gol, tata e în fundul gol, bunicii la fel…