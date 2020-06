Bancul zilei: Reversul aventurilor de o noapte

Doi prieteni povesteau:- Stai să vezi ce aventură beton am avut aseară și cum s-a sfărșit. Am ajuns la spital cu o perie de WC infipta in fund...- Cum s-a întamplat asta?- Am întîlnit o tipă tare azi-noapte în club. Un lucru a condus la altul, pînă ne-am trezit la mine acasă...- Si ea s-a dedat la așa chestii perverse?!- Nu ea, i-am răspuns. Nevastă-mea!!! Era acasă...