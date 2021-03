Bancul zilei: De ce nu e bine să lași loc la interpretări

Nikolai Sergheevici se trezește la 4 dimineață cu ușa dărâmată și cu 3 kaghebiști în haine de piele care urlă la el:- Unde sunt, nenorocitule, unde le-ai ascuns?Ăsta ridică din umeri și până să spună ceva e bătut îngrozitor, ridică privirea, plin de sânge când tocmai e întrebat din nou:- Unde sunt, dușman al poporului?Repede, răspunde:- În sobă!Kaghebiștii dărâmă soba, nu găsesc nimic, îl mai calcă o dată în picioare și strigă:- Unde sunt, contrarevolutionarule?Nikolai Sergheevici, terorizat:- În baie!Dărâmă kaghebistii baia și nu gasesc nimic. Înainte să-l bată iar, Nikolai întreabă cu glas stins:- Da' ce cautati?La care șeful întreabă:- Ai fost aseara la balul uzinei?- Am fost.- S-au dat premiile pentru tovarășele fruntașe în muncă?- S-au dat.- S-a dansat dupa?- S-a dansat.- Ai dansat toată seara cu tovarășa Olga Petrovna, locul doi pe raion la întrecerea în muncă?- Am dansat.- Și nu i-ai spus tovarășei Olga "Am două diamante ca două testicule!"?Plângând, Nikolai Sergheevici răspunde:- Invers! Invers...