Bancul zilei: Vânătoarea unui prinț... din poveste

Un prinț... din poveste se duce in padure sa vaneze ursi. Vede ursul brun, duce pusca la ochi, trage si... In acelasi timp, simte o bataie pe umar, se intoarce si vede un urs uriaș care ii spune:

- Omule, ai doua optiuni, ori ti-o trag, ori te scarman pana la moarte. Asta-i pedeapsa pentru uciderea unui urs.



Omul alege prima varianta. Dupa sase luni de durere, se intoarce in padure sa se razbune. Vede ursul negru, pune pusca la ochi, trage și il omoara.



In acelasi timp, simte o bataie pe umar, se intoarce si il vede pe ursul cel mare. Acesta ii spune:



- Omule, ai doua optiuni, ori ti-o trag, ori te scarman pana la moarte. Asta-i pedeapsa pentru uciderea unui urs. Tipul alege prima optiune si indura cu vitejie.



Dupa un an de durere se intoarce din nou in padure, cu gandul de a se razbuna. Vede ursul cel mare, pune pusca la ochi, trage si il omoara. Din nou, simte o bataie pe umar si se intoarce. In fata sa era ursul de anul trecut, care ii zice:



- Ba, eu nu cred ca tu vii in padure doar ca sa vanezi…