Bancul zilei: Doamnelor, citiți cu atenție până la sfârșit. Informatia vă va risipi o mare dilemă

Va aflati intr-un magazin de pantofi, sunteti a doua la coada. In spatele vanzatoarei se afla o pereche de pantofi superbi, pe care vi-i doriti foarte mult. Doamna din fata dumneavoastra i-a vazut si ii priveste cu jind. Dar nici una dintre voi nu aveti portofelul la voi.Ar fi nepoliticos sa intrati in fata femeii fara sa aveti bani pentru a plati pantofii, dar daca ati avea bani, femeia din fata n-ar avea ce sa zica. Vanzatoarea asteapta in continuare la casa.O prietena probeaza niste pantofi in magazin si va observa dilema. Se pregateste sa va arunce portofelul ei. Daca face acest lucru, il puteti prinde, puteti trece de cealalta clienta si puteti cumpara pantofii mult doriti.Trebuie sa va amintiti insa intotdeauna ca, pana cand portofelul nu este aruncat, nu este frumos sa treceti in fata celeilalte cliente.La ce va foloseste?