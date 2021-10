VIDEO Solistul trupei Motley Crue, Vince Neil, a fost spitalizat după ce a căzut de pe scenă la un festival din Tennessee

Solistul trupei Motley Crue, Vince Neil, a fost transportat vineri la spital, după ce a căzut de pe scenă în timpul unui concert la un festival de rock din Tennessee, potrivit News.





Incidentul a avut loc în momentul în care Neil cânta melodia "Don't Go Away Mad (Just Go Away)" la festivalul Monsters on the Mountain din Pigeon Forge.





Într-un videoclip publicat pe YouTube, muzicianul în vârstă de 60 de ani poate fi văzut cu mâinile deasupra capului, aplaudând, în timp ce merge către marginea scenei şi cade.





"Adevărul este că Vince a căzut şi şi-a rupt coastele", a declarat mai târziu chitaristul mulţimii. "Este un lucru oribil pentru noi şi pentru el. Era atât de încântat să fie aici. El locuieşte în Tennessee".





Eddie Trunk, gazdă a festivalului, a confirmat informaţia pe Twitter.





"Vince a alunecat şi a căzut de pe scenă în această seară la Monsters on the Mountain din Pigeon Forge. Vince a dansat şi a cântat minunat înainte de accident. Acum este la spital unde este îngrijit şi i se fac radiografii", a scris Trunk.





Neil, unul dintre capetele de afiş ale festivalului de trei zile, a cântat în prima seară.