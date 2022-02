FUN Duminică, 13 Februarie 2022, 20:22

A.Th.C. • HotNews.ro

„Emoționant”, „Romantic” – cine ar mai fi crezut că un serial cu asemenea parfum de telenovelă ar mai putea face în zilele noastre - când a trecut atâta timp de la ”Escrava Isaura” - un scor de 7,5/10 pe IMDb, critici pozitive de 80% la Rotten Tomatoes și o prezență în topuri în peste 80 de țări în care se urmărește platforma de streaming? Și toate acestea în prima săptămână de la lansarea unui nou sezon.

Dulcile magnolii Foto: Netflix

Este dovada faptului că fanii seriei originale „Sweet Magnolias / Dulcile magnolii”, lansată în 2020, sunt o echipă loială. Și au așteptat cu nerăbdare să afle ce mai fac Maddie, Helen și Dana Sue, trei bune prietene din orășelul sudist Serenity, un loc în care toată lumea cunoaște pe toată lumea - și știe precis ce fac ceilalți.

„Când începe al doilea sezon, Maddie, Helen și Dana Sue află cine este în mașină. Dar este doar prima surpriză în Prom Night (Balul absolvenților) – surprize care remodelează relații în întreg orașul. Prietenii se destramă. Iubiri vechi sfârșesc și iubiri noi se înfiripă. Secrete îndelung ascunse strică slujbe, schimbă vieți și perturbă balanța puterii în Serenity.”

„Sweet Magnolias”, ca și alte multe titluri din streaming, are la bază o serie de romane. În acest caz este una publicată de The New York Times (o altă garanție a calității) sub semnătura autoarei de succes Sherryl Woods, producătoare executivă a serialului.

Criticii continuă să-l aprecieze ca „încântător” și „o plăcere vinovată”. Chiar și aceia care nu sunt în mod necesar adepții genului „dulce”. Până și un critic exigent de la The Guardian s-a simțit obligat să-i recunoască farmecul: „Nu pot să spun cu mâna pe inimă că este BUN. Dar nici nu pot să neg că este exact ceea ce încearcă să fie. Nu e nimic incorect în asta, iar în aceste timpuri deprimante înseamnă ceva ”, a scris Adrian Horton.

Surse: BGR,The Guardian