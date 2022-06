FUN Marți, 21 Iunie 2022, 20:18

HotNews.ro

Starul pop britanic Ed Sheeran a primit marți despăgubiri de peste un milion de euro pentru a-și acoperi costurile legale într-o bătălie în instanță cu compozitorii care l-au acuzat de plagiat, potrivit AFP.

Ed Sheeran Foto: Wikipedia Commons

La începutul lunii aprilie, cântărețul în vârstă de 31 de ani a obținut câștig de cauză la Înalta Curte din Londra, după un proces despre care a spus că este emblematic pentru practicile abuzive care afectează industria muzicală.

Pentru instanță, el nu a copiat "în mod deliberat" sau "inconștient" o parte din melodia piesei "Oh Why" a lui Sami Chokri și Ross O'Donoghue din 2015 pentru hitul său global "Shape of You", una dintre cele mai bine vândute melodii din lume.

În timpul procesului, care a durat zece zile în luna martie, au fost difuzate cele două piese - și, din greșeală, un extras dintr-unul dintre cântecele sale noi.

Ed Sheeran a negat că ar fi "împrumutat" idei de la compozitori mai puțin cunoscuți, în timp ce avocatul reclamanților, deși i-a recunoscut "geniul", l-a acuzat că este "o pasăre de pradă".