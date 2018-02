Start inscrieri la Concursul International Jazz in the Park. Premii in bani, promovare si ocazia de a participa la festivaluri din tara si strainatate

Articol webPR

Concursul va avea loc la Cluj, in cadrul festivalului Jazz in the Park, in weekendul 22-24 iunie 2018, cand formatiile finaliste vor canta in fata unui public format din mii de persoane si in fata juriului international care va desemna cei mai buni muzicieni.Competitia isi propune sa descopere trupe talentate de jazz din toata lumea, iar pe cele mai bune dintre ele sa le sustina in activitatea lor artistica si sa le dea ocazia sa cante in cadrul unui concurs festival dotat cu premii substantiale."Incet-incet, concursul Jazz in the Park a devenit una din cele mai importante si interesante componente din festival. Tocmai de aceea am decis ca in acest an sa organizam concursul in weekend. Ne asteptam la trupe variante, din toate colturile lumii, dar si la un public foarte numeros. Plaja din cartierul Grigorescu a devenit spatiu consacrat pentru acest concurs. Cred ca cel mai important lucru pe care il realizam cu acest proiect este ca dam sansa trupelor sa cante intr-o atmosfera de festival, in aer liber, in fata juriului si a unui public numeros. In plus, premiile noastre cresc mult in valoare. Pe langa bani, oferim si multe experiente interesante care sunt menite sa contribuie la promovarea si dezvoltarea trupelor, inclusiv contracte semnat pentru festivalul de anul acesta si pentru cel de anul viitor", afirma directorul festivalului, Alin Vaida.Se pot inscrie in concurs muzicieni de jazz indiferent de nivelul lor de experienta, de instrumentul la care interpreteaza, varsta sau nationalitate. Sunt eligibile piese din stilul generic jazz: de la acid jazz, bossa nova, cool jazz la funk, free, blues, jazz rap, jazz rock, nu jazz, punk jazz sau swing.Muzicienii inscrisi vor canta pe scena dedicata concursului, pe malul Somesului din Cluj-Napoca, in cadrul festivalului Jazz in the Park, iar castigatorii obtin premii bani si servicii care ajung la 5.000 de euro.Premiul I este de 9.000 lei. In plus, marele castigator are sansa de a obtine doua contracte pentru a canta anul acesta si anul viitor la festivalul Jazz in the Park.Premiul II: 4.500 leiPremiul III: 2.500 leiPremiul pentru cea mai valoroasa compozitie: 1.000 de lei. Vor mai exista doua premii speciale a cate 1.000 de lei fiecare, pentru cel mai bun instrumentist si pentru cea mai buna voce, respectiv premii in aparatura muzicala si invitatii la alte evenimente.Concursul International Jazz in the Park este jurizat de specialisti ai domeniului: Stefan Vannai - profesor de jazz, Bagyi Balazs - presedintele Uniunii de Jazz din Ungaria, Radu Pieloiu - membru in trupele Sebastian Spanache Trio, Monom, Helen si Alexandrina, Marius Chivu - redactor Dilema veche si Aranka Takacs - managerul Concursului International Jazz in the Park.Formatiile care vor sa participe trebuie sa completeze online formularul de inscriere pana in data de 14 mai 2018 inclusiv: http://jazzinthepark.ro/concurs Concursul va avea loc in perioada 22-24 iunie 2018, in cadrul festivalului Jazz in the Park, pe malul Somesului din Cluj-Napoca.11 zile de muzica live cu trupe internationale si romanesti: asta propune a sasea editie a festivalului Jazz in the Park, care va avea loc la Cluj in 21 iunie-1 iulie 2018. Festivalul si-a anuntat primele trupe confirmate pentru editia din 2018: Fanfare Ciocarlia, Moonlight Breakfast, A-C Leonte, JazzyBIT, Antal Gabor Trio. Concertele din cadrul festivalului vor avea loc in Parcul Central, pe Malul Somesului - scena dedicata concursului -, in sali de concerte si in alte spatii publice din oras.Intrarea la evenimentele din spatiul public este libera, pe baza de bilet neobligatoriu, iar pentru concertele din sali vor fi puse in vanzare abonamente.Jazz in the Park este organizat de Fapte, cofinantat de Administratia Fondului Cultural National si sustinut de Primaria Cluj-Napoca. Parteneri: Staropramen, BAT.Detalii gasiti pe www.jazzinthepark.ro