Iordache si Buttering Trio, noile confirmari la Jazz Nouveau in luna aprilie

Pe parcursul carierei, prolificul muzician a colaborat cu Timpuri Noi, Harry Tavitian, Vlaicu Golcea, Marta Hristea, Lucian Ban, Sorin Romanescu, si lista poate continua.O alta parte importanta a calatoriei sale muzicale o reprezinta grupul rock Kumm, unde pe langa saxofon, canta la flaut si tamburina.In 2003 pune bazele proiectului Iordache, inspirat muzical de Sun Ra Arkestra. Grupul canta compozitiile originale ale saxofonistului, un free jazz funk in care improvizatia este guvernata de sansa, dupa cum marturiseste artistul, una dintre cele mai puternice personalitati muzicale ale generatiei sale.Cu 5 albume la activ, Friday-2003, Dissipatin --2005, One life left-2012, Garden Beast-2014 si Two Hours in June-2016, Iordache a concertat la toate festivalurile romanesti importante: Garana Jazz Fest, Smida Jazz Festival, Jazz in The Church, Stufstock, Green Hours International Jazz Fest, Alba Fest sau Bucharest Jazz Festival.Mihai Iordache va avea alaturi pe scena din Control Club instrumentisti extrem de cunoscuti si de apreciati pentru versatilitate si creativitate, cu o sustinuta activitate concertistica: Tavi Scurtu-tobe, Adi Stoenescu-clape, Dan Mitrofan-chitara, Michael Acker-bass.Pe 23 aprilie, in premiera in Romania, pe scena din Control va urca grupul Buttering Trio.Nascut intr-un subsol din Berlin dupa un jam session, Buttering Trio a debutat in 2013 cu albumul Toast, material inspirat puternic de trupele trip-hop, Portishead in special. Inca de la inceput, trupa si-a propus sa aduca armonie prin muzica si versurile lor intr-o regiune greu incercata.Cei trei artisti si producatori originari din Tel Aviv, Rejoicer (sintetizator), Beno Hendler( fost basist si in cunoscutul grup de hip-hop-world music Balkan Beat Box) si KerenDun (voce) au concertat in cluburi ca Jazz Cafe- Camden, Global- Copenhaga, Bi Nuu-Berlin , Loftas-Lituania, dar si la mari festivaluri precum Fusion Festival, Garbicz Festival, sau Strawberry Festival.Rejoicer este o mai veche cunostinta a seriei Jazz Nouveau, el concertand anul trecut in Control Club impreuna cu pianistul Nitai Hershkovits.Influentati artistic de Frank Zappa, "Grandmaster of all things out there" cum il portretizeaza grupul, Buttering Trio isi definesc concertele ca pe o calatorie psihedelica in propriul subconstient. Ruperile de ritm si loop-urile creeaza un sound atmosferic si proaspat in care basul, saxofonul, vocea si sintetizatorul exploreaza jazz-ul evitand capcana eclectismului cautat cu orice pret.Trio-ul si-a mai adaugat in discografie doua albume, Jam in 2014 si Threesome in 2016, materiale de pe care vor canta pe scena din Control pe 23 aprilie.Biletele costa 35 de lei si se gasesc online pe www.eventbook.ro Detalii pe paginile de Facebook Control Club si Jazz Nouveau.Jazz Nouveau este o serie de concerte organizate de Control Club in colaborare cu Twin Arts, care isi propune sa aduca in atentia publicului bucurestean artisti locali si internationali aflati din punct de vedere stilistic la confluenta dintre jazz si alte genuri muzicale.