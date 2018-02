Claudia Andas, Feli si Tiri au castigat cea de-a patra semifinala Eurovision Romania

Artistii Claudia Andas, Feli si Tiri s-au calificat in finala selectiei nationale in urma voturilor exprimate de juriul format de Marian Ionescu, Ilinca Bacila, Nicu Patoi, Liliana Stefan si Viorel Gavrila. Acestia au obtinut in ordine 56 de puncte, respectiv cate 43 de puncte.In aceasta semifinala au concurat: Bernice Chitiul ("Too busy for my heart"), Cristian Simionescu ("Nirvana"), Nicoleta Ticala ("Una oportunidad"), Zoltan ("Daca Dragostea e oarba"), Alice Jeckel ("Out of the dark"), Dan Manciulea ("Raza de soare"), Lion's Roar ("Rekindle the flame"), Ioana Ciortea ("Time after time"), Tiri ("Desert de sentimente"), Feli ("Buna de iubit"), Paula Crisan ("I am here") si Claudia Andas ("The one").Artistii au urcat pe o scena amplasata in mina Rudolf, intr-un decor natural impresionant, care masoara 42 metri inaltime, 50 de metri latime si 80 metri lungime.Dupa prima semifinala, care a avut loc la Focsani, s-au calificat Alexia & Matei, grupul Echoes si cantaretul Eduard Santha, iar dupa a doua semifinala, care a avut loc la Timisoara - Jukebox feat Bella Santiago, Rafael & Friends si Mihai Traistariu.Ultima semifinala a concursului Eurovision Romania va avea loc la Sighisoara, pe 18 februarie, iar pe 25 februarie, la Bucuresti, va avea loc finala selectiei nationale. In ultima etapa a concursului national publicul va fi singurul care va decide reprezentantul Romaniei pe scena din Lisabona.Eurovision Song Contest 2018 va avea loc la Lisabona, cu semifinalele pe 8 si 10 mai si finala pe 12 mai.