Primul concert Kneebody in Romania

Familiarizati cu free bop-ul anilor ’60, cu jazz rock-ul cantat in anii ’70, cu hip-hop-ul sau muzica indie, Kneebody au o audienta in rapida crestere. Au trecut 17 ani de la infiintare si trupa este mai puternica decat oricand, marturie stand noul disc, Anti-Hero, scos in 2017 la Motema Music, disc ce marcheaza o renastere creativa in adevaratul sens al cuvantului, si pe care il vom asculta live pe 12 februarie in Control.Nu intalnesti la tot pasul o trupa in care fiecare membru este lider, o trupa ce si-a dezvoltat un sistem muzical inedit care permite fiecarui instrumentist sa schimbe instant tempo-ul, gama sau stilul.Comparati cu Radiohead pentru peisajul sonor intens, cu Queens of The Stone Age pentru energia debordanta sau cu Brad Mehldau pentru profunzimea armonica si libertatea improvizatorica, Kneebody are aceiasi componenta de cand au pornit la drum: Adam Benjamin-clape, Shane Endsley-trompeta, Kaveh Rastegar-chitara bass, Ben Wendel-saxofon si Nate Wood-tobe.Toti sunt instrumentisti redutabili si au cantat alaturi de nume grele ale industriei muzicale. E suficient sa amintim doar de Pearl Jam, Snoop Dogg, Bruno Mars, Beck sau John Legend ca sa ne facem o imagine a talentului lor incredibil.Cei cinci s-au cunoscut in adolescenta la The Eastman School of Music and Cal Arts din Los Angeles, si au pus bazele grupului intr-o perioada in care Orasul Ingerilor era un creuzet renumit pentru vibrantul eclectism muzical.17 ani si 11 albume albume mai tarziu, Kneebody viziteaza pentru prima data Romania pentru un concert la Jazz Nouveau in Control Club pe 12 februarie.Concertul Kneebody are loc la ora 20’00 in clubul Control. Accesul publicului se face de la ora 19’30.costa 35 de lei si se gasesc online pe www.eventbook.ro pe paginile de Facebook Control Club si Jazz Nouveau.este o serie de concerte organizate de Control Club in colaborare cu Twin Arts, care isi propune sa aduca in atentia publicului bucurestean artisti locali si internationali aflati din punct de vedere stilistic la confluenta dintre jazz si alte genuri muzicale.