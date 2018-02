Irina Rimes canta in deschiderea concertului Caro Emerald - Doua categorii de bilete epuizate

Articol webPR

Fanii care nu vor sa rateze intalnirea cu cele doua voci feminine exceptionale sunt sfatuiti sa-si achizitioneze din timp biletele, doua categorii de pret fiind deja epuizate.La doar 26 de ani, Irina Rimes este un artist complet, facand cu usurinta trecerea intre rolurile de interpret, compozitor si textier. Nascuta in Republica Moldova, cantareata a cucerit toate topurile muzicale inca de la debut, piesa "Visele" fiind una dintre cele mai difuzate melodii in 2016. A urmat prima trilogie din industria muzicala romaneasca, "Trilogia Irinei", 3 piese sub forma unui mini serial de dragoste, apoi colaborari de succes cu Guess Who, DJ Sava, Vunk si Killa Fonic. Anul 2017 a marcat pentru Irina Rimes lansarea albumului de debut "Despre El", dar si semnarea unei colaborari cu Universal Music Franta.Cu o aparitie memorabila pe scena Salii Palatului, Irina Rimes va introduce publicul intr-o minunata poveste de dragoste, pe acordurile pieselor sale cele mai cunoscute, printre care se numara "Bolnavi amandoi", "Ce s-a intamplat cu noi" si "Octombrie rosu".Show-ul va continua in atmosfera plina de caldura si culoare adusa de Caro Emerlad si a sa "Emerald Island". Artista olandeza este incantata sa se revada cu fanii din Romania si le-a transmis acestora un mesaj ce include cateva fraze in limba romana. Urmariti aici mesajul complet transmis de Caro Emerald in asteptarea Martisorului.Biletele pentru concertul de pe 28 februarie de la Sala Palatului sunt disponibile online pe eventim.ro si bilete.salapalatului.ro si in magazinele partenere Eventim: Orange, Vodafone, Germanos, librariile Carturesti si Humanitas, magazinele Carrefour si benzinariile OMV. Fanii mai au la dispozitie bilete la urmatoarele categorii de pret: 146 lei, 226 lei si 276 de lei, doua categorii fiind deja epuizate.