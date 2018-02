Ultimul show din cadrul semifinalelor selectiei nationale Eurovision are loc duminica seara la Sighisoara

La randul sau, primarul Sighisoarei, Ovidiu-Dumitru Malancravean, s-a declarat onorat ca orasul pe care il administreaza a fost ales ca gazda a semifinalei Eurovision. "Sper ca eforturile noastre sa se reflecte intr-un show spectaculos", a adaugat Malancravean.Potrivit TVR, va fi spectacol de lumini si grafica de la cei peste 100 de mp de ecrane LED si 380 de mp de cortine LED instalate de organizatori."Dupa premiera realizata la show-ul precedent, cand concursul s-a desfasurat la 90 de metri sub pamant, in Salina Turda, in aceasta duminica vom asista la o noua premiera - concurentii vor canta pe scena unde, in urma cu aproape noua decenii, George Enescu sustinea un concert memorabil", precizeaza TVR, intr-un comunicat remis AGERPRES.Vor concura SAVE (cu piesa All We Need), Tomher Cohen (Baby You're The Only One), Sergiu Bolota (Every Little Thing), Dora Gaitanovici (Fara Tine), Teodora Dinu (Fly), The HUMANS (Goodbye), Iliana (I Won't Lie), Evermorph (Live Your Life), Alexandru Ungureanu (Sail With Me), Manuel Chivari (Somebody To Love), Maria Suciu (Sweet Nothing) si Denisa Trofin (Tears).In fiecare show, juriul format din Marian Ionescu, Ilinca Bacila, Nicu Patoi, Liliana Stefan si Viorel Gavrila alege cate trei piese care se vor califica in finala.Pe parcursul celor cinci semifinale - organizate la Focsani (21 ianuarie), Timisoara (28 ianuarie), Craiova (4 februarie), Turda (11 februarie) si Sighisoara (18 februarie) - juriul alege cele 15 piese care vor intra in finala Eurovision Romania.