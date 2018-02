The Humans, Teodora Dinu si Dora Gaitanovici au castigat a cincea semifinala a selectiei nationale Eurovision

Grupul The Humans a obtinut un total de 58 de puncte, Teodora Dinu - de 50 de puncte, iar Dora Gaitanovici - de 42.The Humans a primit maximul de puncte - 12 - din partea Ilincai Bacila, a lui Marian Ionescu, Nicu Patoi si Viorel Gavrila. Liliana Stefan a acordat punctajul maxim Teodorei Dinu.In cea de-a cincea semifinala au concurat Save ("All We Need", Tomher Cohen ("Baby You¬re The Only One", Sergiu Bolota ("Every Little Thing", Dora Gaitanovici ("Fara Tine", Teodora Dinu ("Fly", The HUMANS ("Goodbye", Iliana ("I Won¬t Lie", Evermorph ("Live Your Life", Alexandru Ungureanu ("Sail With Me", Manuel Chivari ("Somebody To Love", Maria Suciu ("Sweet Nothing" si Denisa Trofin ("Tears".Trupa Directia 5, invitata special, a sustinut un recital in finalul ultimei semifinale a selectiei nationale pentru Eurovision Song Contest 2018.In acest an, selectia nationala se desfasoara sub sloganul "Eurovision uneste Romania!¬. In premiera, in concurs au intrat 60 de piese, cate 12 pentru fiecare semifinala.Pe 25 februarie, in finala concursului, care va avea loc la Sala Polivalenta din Bucuresti, publicul este singurul care va alege reprezentantul Romaniei pentru concursul international, dintre cele 15 piese ramase in concurs dupa cele cinci semifinale.Eurovision Song Contest 2018 va avea loc la Lisabona, cu semifinalele pe 8 si 10 mai si finala pe 12 mai. Romania va participa in cea de-a doua semifinala.