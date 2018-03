VIDEO Nick Cave & The Bad Seeds si Arcade Fire vin in premiera in Romania la Rock The City

, pe numele adevarat Nicholas Edward Cave, este un artist rock australian, care si-a inceput cariera in anii 70 alaturi de grupul Boy Next Door (nume schimbat ulterior in The Birthday Party). In 1983, dupa destramarea trupei The Birthday Party, Nick Cave isi formeaza propriul grup, Nick Cave & The Bad Seeds, care si-a propus sa exploreze diverse genuri muzicale si sa iasa din tiparele clasice. Impreuna cu The Bad Seeds, Nick Cave a realizat 16 albume de studio si 4 albume live.In toata aceasta perioada a lansat un numar impresionant de hituri, toate intrate in topurile internationale, cea mai cunoscuta fiind Where The Wild Roses Grow (cantata in duet cu Kylie Minogue). Ultimul sau disc,, aparut in toamna lui 2016, i-a dat posibilitatea lui Nick Cave sa revina pe scena si, in timpul turneului european ce se va desfasura in 2018, sa ajunga in premiera si in Romania. Cu aceasta ocazie, publicul roman va putea fi alaturi de un artist important al scenei rock mondiala, care ofera publicului mai mult decat muzica: o stare emotionala intensa.si-a inceput activitatea in anul 2001, la initiativa lui Win Butler si Josh Deu, iar in 2004 a devenit cunoscut la nivel international in urma lansarii albumului de debut, Funeral. Adept al genului indie-rock, Arcade Fire a devenit rapid un nume important in domeniu si a reusit sa ajunga in top dupa lansarea celui de-al doilea album de studio, Neon Bible, editat in 2007. Au urmat alte albume care au ocupat locul intai in topurile din America, Canada, Irlanda si Marea Britanie, toate fiind placate cu discuri de aur si platina. De la formarea acestui grup si pana in prezent au fost editate 5 albume de studio si 3 EP-uri.Arcade Fire a avut de-a lungul timpului o consistenta activitate live, sustinuta de sase turnee. Ultimul turneu a fost inceput in 2017 sub numele Infinite Content Tour, turneu ce continua si-n 2018. Arcade Fire este una dintre cele mai premiate formatii rock din ultimul deceniu. Printre numeroasele premii castigate se numara Brit Awards, CASBY Awards, Grammy, Mojo Awards si New Musical Express Awards.Biletele se vor pune in vanzare pe data de 20 februarie 2018 incepand cu ora 14 prin reteaua Eventim si vor fi disponibile atat sub forma de abonament, cat si bilete de o zi.EARLY BIRD: Diamond Festival 256 RonGolden Circle Festival - 208 RonNormal Festival - 176 RonDiamond Festival - 320 Ron GoldenCircle Festival - 260 RonNormal Festival - 220 RonCategorii si pret bilete concert Nick Cave & The Bad Seeds:Diamond Circle - 250 leiGolden Circle - 220 leiIntrare generala - 160 leiArcade Fire: Diamond Circle - 220 RonGolden Circle - 190 RonNormal Circle - 160 RonEvenimentul este prezentat de Marcel Avram, East European Production si D&D East Entertainment.