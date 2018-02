VIDEO Trupa The Humans va reprezenta Romania la Eurovision 2018

La capatul celor cinci show-uri ale semifinalelor Selectiei Nationale - o premiera in istoria Eurovision Romania - 15 piese au concurat duminica, pe scena Salii Polivalente din Bucuresti, in direct la TVR 1, TVRi, TVR Moldova si pe TVR+. Spectacolul a fost realizat de Televiziunea Romana in parteneriat cu Primaria Municipiului Bucuresti, prin ArCuB.In finala au participat Rafael & Friends (cu "We Are One"), Tiri (cu "Desert De Sentimente"), Claudia Andas (cu "The One"), Echoes (cu "Mirror"), Dora Gaitanovici (cu "Fara Tine"), Eduard Santha (cu "Me som romales"), Vyros (cu "La La La"), Feli (cu "Buna de iubit"), Teodora Dinu (cu "Fly"), MIHAI (cu "Heaven"), Xandra (cu "Try"), Jukebox feat Bella Santiago (cu "Auzi Cum Bate"), Alexia & Matei (cu "Walking On Water"), Erminio Sinni & Tiziana Camelin (cu "All The Love Away") si The Humans (cu "Goodbye").Diana Dumitrescu si Cezar Ouatu au fost gazdele spectacolului finalei, iar Ioana Voicu si Sonia Argint Ionescu au insotit concurentii in Camera verde, de unde au transmis primele impresii ale acestora.Pentru Marea Finala, Televiziunea Romana a organizat un show urias la Sala Polivalenta, pentru care a lucrat o echipa de 300 de oameni, coordonata de regizorul Petre Nastase. Spectacolul a avut doua scene, 350 metri patrati de ecrane LED si un show laser, iar 14 camere de filmat au urmarit toate momentele.Alex Calancea Band a sustinut recitalul serii, cu un fusion de folclor iar Ilinca, reprezentanta Romaniei la editia de anul trecut a Eurovision, a inchis prima parte a spectacolului cu cea mai recenta piesa a ei - "Nu acum".Publicul a votat timp de o ora si a ales astfel reprezentantul Romaniei pentru Eurovision 2018.De pe un numar de telefon s-a putut vota o singura data pentru fiecare piesa in parte.Eurovision este o competitie muzicala internationala, organizata de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociatie a televiziunilor publice din Europa. Prima editie a avut loc in 1956, la Lugano, in Elvetia. Televiziunea Romana, membra a EBU, este organizatoarea Selectiei Nationale si participa la competitia europeana din anul 1993.Editia de anul acesta a Eurovision va avea loc la Lisabona, cu semifinalele programate pe 8 si 10 mai si finala, pe 12 mai.