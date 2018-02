INTERVIU O doza de energie pura cu grupul Malox in Club Control

Articol sustinut de Twin Arts

O forta muzicala care nu poate fi trecuta cu vederea, Malox isi vor prezenta in Control cel mai recent disc, Gaza Strip, aparut in 2016 si care contine un single ce face deja furori, reintrepretarea cunoscutei piese Bangles, Walk like an Egyptian.Muzica lor versatila cu influente punk, klezmer, rock , polka sau jazz, virtuozitatea instrumentistilor fac din Malox un grup de care publicul se indragosteste la prima intalnire.Cititi in continuare un interviu acordat de Malox in exclusivitate pentru Hotnews.Primul album, One Day, a fost inregistrat in doar o singura zi in New York cu primul nostru baterist, Hagai Fershtman, si a fost o improvizatie completa. Asta s-a intamplat in urma cu zece ani. Pentru al doilea album aveam deja scrisa muzica si am inregistrat in Tel Aviv cu Tamir Muskat, bateristul si producatorul trupei Balkan Beat Box. Atunci a inceput sa se cristalizeze acest al doilea album, intitulat Polka for Punks, definit muzical de o atitudine folk-punk.Al treilea disc, Gaza Trip l-am inregistrat intr-o perioada in care oamenii din jurul nostru sufereau foarte mult si este un indemn la pace. Pe acest album ii avem ca invitati pe Brauner Kinrot de la Boom Pam si Ouzo Bazooka la chitara si bass, dar si pe Echo & Tito pentru doua versiuni ale piesei Rak Bamchshev ( in traducere- Doar la computer) ale celebrilor punkeri Bo La Bar, piesa care descrie viata traita in fata calculatorului.Ca sa concluzionam, ne plac schimbarile si am incercat sa transpunem acest lucru pe fiecare dintre albumele noastre.Am vrut sa formam un mic grup energic, si am inceput ca un duo tobe si saxofon.E un format foarte flexibil, cu care calatoresti usor in turnee. De un an ni s-a alaturat incredibilul Assaf Talmudi la clape si totul a devenit mai dinamic si mai puternic. Provocarea cea mai mare a unei trupe avangardiste e sa determine oamenii sa o asculte. Acest pas odata facut, totul devine mai usor.Se pare ca scena muzicala israeliana este foarte vibranta si eclectica. La Jazz Nouveau au concertat deja cateva trupe de la voi, spre bucuria publicului, ma refer la Tatran, Alaska Snack Time, Nitai Hershkovits, Buttering Trio urmeaza in aprilie. Voua cum vi se pare climatul muzical?Ei bine, Israel e un loc special, si daca ne uitam la partea buna a lucrurilor are un mix de culturi, multi artisti "flamanzi" de muzica noua, lucru care ne place foarte mult. Suntem toti prieteni, scena nu e foarte mare, dar e activa, si muzicienii israelieni concerteaza pe tot globul.Ascultam tot felul de chestii, de la heavy metal, pana la free jazz, si tot ce mai exista intre ele. Poate nu mai avem aceeasi rabdare sa cautam trupe noi, pentru ca sunt atat de multe, dar ne plac Big Business, Zu ne inspira foarte mult, iar KIP (Kruzenshtern i Parohod) e una dintre cele mai tari trupe de vazut live.Concertul The Melvins din Israel, in 2007. Tocmai scosesera "A Senile Animal" si au plecat in turneu cu Big Business ca parte a trupei, aveau deci pe scena doi tobari si patru vocalisti. I-am mai vazut de sase ori si au fost mereu la inaltime. 30 de ani de cariera, un album nou in fiecare an, turnee constant, este ceea ce am numi noi un reper muzical valoros.Buzz Osbourned si Dale Crover de la The Melvins.Evident, muzica pop siropoasa a anilor '80, '90.Vrem sa creem momente unice de fiecare data cand suntem pe scena. Incerca sa abordam muzica in modul relevant pentru situatia data, bineinteles avand in minte intentia de a canta cat de bine putem. Apogeul este atunci cand devenim toti Unul, dar pentru asta trebuie sa veniti la concert, nu se poate descrie in cuvinte.Timpul trece si trupele tinere imbatranesc foarte repede. Scoateti pe piata muzica pe care o vreti si nu despicati firul in patru!Fiti buni si recunoscatori pentru ce aveti. Ne vedem pe 26 februarie in Clubul Control, pregatiti-va de un show energic care va va elibera mintea, dar si trupul!Concertul Malox are loc la ora 20:00 in clubul Control. Accesul publicului se face de la ora 19:30.Biletele costa 35 de lei si se gasesc online pe www.eventbook.ro, dar si la club, la intrareDetalii pe paginile de Facebook Control Club si Jazz Nouveau.Jazz Nouveau este o serie de concerte organizate de Control Club in colaborare cu Twin Arts, care isi propune sa aduca in atentia publicului bucurestean artisti locali si internationali aflati din punct de vedere stilistic la confluenta dintre jazz si alte genuri muzicale.