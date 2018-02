​Ultimele bilete pentru concertul Caro Emerald- Program si reguli de acces

Articol webPR

Ultimele bilete sunt disponibile pe www.eventim.ro www.bilete.salapalatului.ro si din magazinele partenere Eventim. In ziua evenimentului, biletele vor putea fi achizitionate de la casa de bilete a Salii Palatului, intre orele 10:00 si 20:00.Accesul pentru concertul de miercuri se va face incepand cu ora 19:00, iar de la ora 20:00 va urca pe scena Irina Rimes. Spectacolul este programat sa se incheie in jurul orei 22:30.Pentru evitarea aglomeratiilor la portile de acces, organizatorii recomanda spectatorilor sa vina din timp la concert, insa nu inainte de ora 19:00, ora deschiderii oficiale a portilor de acces.Accesul va fi permis pe baza biletului valid, unei singure persoane, o singura data. Biletul in baza caruia se va face accesul va trebui pastrat pe toata durata concertului, spectatorii fiind rugati sa aiba asupra lor si un act de identitate valid. Pentru siguranta publicului si buna desfasurare a evenimentului, participantii sunt de asemenea rugati sa se supuna controlului corporal amanuntit la cererea agentior de securitate.Accesul copiilor, indiferent de varsta, va fi permis doar in baza unui bilet valid.In zona de concert NU VA FI PERMIS accesul cu: bauturi si produse alimentare cumparate din afara perimetrului locatiei, sticle (inclusiv sticle de parfum de orice cantitate, orice alte sticle sau deodorante), doze de bautura, spray-uri, lasere, arme, obiecte contondente, animale de companie, bagaje voluminoase, selfie stick-uri, aparate foto profesionale sau aparate de inregistrare audio-video de orice fel sau aparate GoPro.Organizatorii recomanda spectatorilor ca, odata intrati in spatiul de concert, sa localizeze cea mai apropiata iesire de urgenta de sectorul in care au alocate biletele, iar apoi sa se bucure de spectacol.In incinta Salii Palatului spectatorii vor putea achizitiona bauturi racoritoare si gustari, cu plata in numerar.Biletele ofera acces doar in sectorul pentru care au fost achizitionate.In incinta Salii Palatului fumatul este strict interzis, cei care nu vor respecta aceasta regula fiind pasibili de amenda. Fumatul este permis in zonele amenajate din exteriorul Salii Palatului.Biletul nu poate fi inlocuit daca este pierdut, furat sau distrus si este valabil pentru o singura intrare.Biletul nu poate fi transferat catre o alta persoana sau revandut. Reproducerea biletelor este ilegala.Organizatorul isi rezerva dreptul de a folosi fotografii si inregistarari video cu participantii la eveniment in scop promotional. Spectatorii isi cedeaza - prin participarea la eveniment - toate drepturile pentru fotografii si inregistrari realizate in timpul concertului catre organizator.Pentru detalii de ultim moment, se recomanda accesarea site-ului www.emagic.ro, a paginii de Facebook Emagic.Romania, sau a paginii de eveniment Caro Emerald.