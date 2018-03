Se lanseaza Fondul Jazz in the Park 2018. 30.000 de euro pentru proiecte artistice

Articol webPR

arte vizuale (pictura, sculptura, grafica, arte decorative, fotografie, video-art, ceramica, instalatii, animatie, colaj, film, arhitectura, design, arta conceptuala etc.);

literatura (editarea si publicarea de continut literar original, editarea si publicarea de carti, benzi desenate, reviste si alte publicatii culturale noi, proiecte editoriale si literare on-line etc.);

artele spectacolului (productie muzicala, teatru, dans etc.);

alte domenii artistice (noile media, arta culinara, arte multidisciplinare etc).

Se pot inscrie artisti din tara si din strainatate care au nevoie de finantare pentru a-si dezvolta si prezenta la Cluj proiectul lor. Sunt eligibile persoanele fizice, asociatiile si grupurile de initiativa care propun abordari experimentale ale artei clasice in domenii precum:Obiectivul de anul acesta al Fondului este sa stranga 30.000 de euro. In cazul in care suma stransa va fi mai mica, organizatorii isi asuma sa finanteze cel putin trei proiecte artistice cu suma totala de 16.000 euro. Valoarea finantarilor acordate proiectelor castigatoare va fi cuprinsa intre 1.700 si 5.000 de euro, potrivit regulamentului apelului de proiecte."Este al treilea an la rand in care finantam proiecte culturale. Ne-am marit obiectivul si sumele asumate, motiv pentru care ne asteptam la multe aplicatii foarte bune. La fel ca intreg festivalul, Fondul a crescut frumos si a ajuns la un obiectiv destul de maret. Nu se intampla ca in fiecare zi comunitatea unui festival sa stranga si sa doneze 30.000 de euro pentru binele orasului. Suntem onorati ca putem face asta", afirma directorul festivalului Jazz in the Park, Alin Vaida.Aplicatiile se depun online pe https://www.jazzinthepark.ro/comunitate pana in data de 8 aprilie 2018. In plus, va fi organizata o sesiune de intrebari si raspunsuri cu persoanele care doresc sa isi inscrie proiectele in Fondul Jazz in the Park 2018.Anul trecut, castigator in cadrul Fondul Jazz in the Park a fost declarat proiectul Galerie de arta pe roti #3, un proiect de revigorare vizuala prin arta a tramvaielor vechi din Cluj si de transformare a mijloacelor de transport in comun intr-o galerie de arta pe roti.Fondul Jazz in the Park sprijina arta si artistii din anul 2014, iar pana acum din banii stransi de la comunitate s-au acordat burse pentru tineri artisti talentati si s-au finantat proiecte de arta experimentala.Anul acesta, Jazz in the Park va avea loc la Cluj timp de 11 zile, in perioada 21 iunie - 1 iulie. Festivalul si-a anuntat primele trupe confirmate pentru editia din 2018: Fanfare Ciocarlia, Moonlight Breakfast, A-C Leonte, JazzyBIT, Antal Gabor Trio. Concertele din cadrul festivalului vor avea loc in Parcul Central, pe Malul Somesului - scena dedicata concursului -, in sali de concerte si in alte spatii publice din oras.Intrarea la evenimentele din spatiul public este libera, pe baza de bilet neobligatoriu, iar pentru concertele din sali vor fi puse in vanzare abonamente. Banii din biletele neobligatorii ajung in Fondul Jazz in the Park, initiativa care sprijina proiectele artistice.Fondul Jazz in the Park face parte integrata din Jazz in the Park Festival, un proiect organizat de Fapte, cofinantat de Administratia Fondului Cultural National, sustinut de Primaria Cluj-Napoca si promovat de Staropramen prin platforma Oameni si Gusturi.Jazz in the Park este unul dintre cele mai frumoase evenimente de experimentat la Cluj in sezonul de vara. Detalii gasiti pe www.jazzinthepark.ro