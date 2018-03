Cum ii merge mintea Textierului. Florin Dumitrescu si "Tara te vrea prost", "Telefonul nu mai suna", "Dac-ai sti" Pentru Sarmalele reci si Directia aV-a

Noi descoperam lumea. "Sarmalele reci" era in ritm cu asta. Migratia, "Tara te vrea prost", aurolacii, turcizarea - erau aventurile noastre. “Rapirea din serai” nu este altceva. Erau drumurile unora dintre noi in cautarea unei lumi mai bune, in Orient.Da, e o geampara. Ne interesau influente foclorice. Si am pornit de la carpeta populara Rapirea din Serai si am transpus-o intr-o tensiune amoroasa. O mica poveste:Nu te las! O fi o mica poveste, da! Dar cum reusesti sa creezi o poveste in versuri? E actiune, e si vers, e si ironie.Nu e asa de greu. Se poate. Ma inspira muzica. Vine muzica peste tine. Viata mea e destul de diferita ca textier. Imi rulez muzica in minte. O invat si-o tin minte. Nu e greu. Si mi-o rulez in minte zi si noapte. Umblu prin Bucuresti cu muzica in urechi. Si-mi caut astfel versuri, scene, cuvinte. Ma disturba doar faptul ca in restaurante, baruri e zgomot muzical la maxim, dar in rest traiesc muzica. Si ma gandesc la versuri.Tantra?Stii. Totul porneste de la Zoltan, Mihai Iordache. Ei se plictiseau sa cante un singur fel de muzica.Si vocea lui Zoltan permite schimbari de ton. Piesa frumoasa este "Telefonul nu mai suna":Si sa nu uitam, faci alegeri. De cuvinte. Ai sinonimii, paradoxuri, metafore grele strecurate printre randuri.Am cam invatat Dex-ul pe de rost. Hahaha. Dar e vorba si de cultura. Stiu lucruri in domenii variate, imprumut limbajul de acolo. Asa cum orice muzician are un repertoriu, asa si eu.Mancat, baut, satul?Foamea imi da inspiratie. Sunt fan branza si merge si-un pahar de vin. Dar nu mai mult. Nu m-am mai imbatat de zeci de ani. Bautura ma stoarce, ma moleseste.S-a spart gasca?O da, Gasca de la bloc e din anii lui Ion Iliescu, fara orizont. Generatia mea pleca. Emigra. “Au plecat toti hai-hui, floarea cartierului!” L-am scris cu fereala, cu piedici. Pentru nu credeam ca va avea vreun succes. Era frustrarea noastra. Cantec atat de actual astazi:Stii ce s-a intamplat dupa Gasca? Ni se spunea: “M-ati vindecat prin ras!”, am simtit si eu asta, dar n-am stiut sa exprim. Un cantec vindeca? Era un lucru nemaiauzit, dar iti dai seama ca era acel cantec spunea chiar multe despre desertaciunea pe care o traiam. Ni se prabusisera iluziile atat de repede, dupa Revolutie.Era Prostia la Putere.Da, gandeau multi la fel. Eu am nimerit cuvintele:Ironia?Era painea noastra. Inspiratia e Cartarescu, Iaru, optzecistii, Florian din Transilvania, Andries. Era o perioada in care nu spuneai e mizerabila Romania si spuneai e minunat.Si aerul inocent. Nu e incrancenare. Nu e rautate.Tu cu muzica de protest nu schimbi lumea. Nu faci Revolutie. Dar poti sa le dai oamenilor sa gandeasca. Dai oamenilor prilejul sa spuna: Aha! Sa gandeasca cu propria lor minte. Nu poti face mai mult. E o iluzie sa crezi ca misti masele. Cantecul este discretie si ambiguitate. Tin mult sa amintesc un moment. Dupa Gasca de la bloc care a plecat care incotro in Romania a venit schimbarea democratica. Presedintele Constantinescu in locul lui Iliescu. Si ne-am intrebat ce facem? Facem doar cantece de dragoste? Facem ce stim mai bine. Nici astia nu-s perfecti! Nu suntem poeti de curte. Suntem constant anti.Ana are mere e o bazaconie. E pe buzele tuturor.Este un lucru important: prima propozitie scrisa. Este o compozitie a lui Zoltan. Diafana. Si eram impregnant de lectura Travesti-ului lui Cartarescu. Este despre trecerea de la copilarie la adolescenta.Pasarea Rock?Da, acum lucrez cu ei. Era cautat pe piata unul care sa scrie ca Foarta.Si asa am ajuns la Pasarea Rock. Ei fiind rupti din Phoenix. Cautau o traditie a versificatiei. Si l-am intrebat pe Kappl despre cum lucrau pe vremuri, cum aveau doi textieri: Ujica si Foarta. Si-mi zicea ca venea Ujica si nota silabe, accente pe hartie si dadea fuga la Serban si impreuna lucrau in biblioteca lui. Acum publicul Pasarea Rock nu mai are rabdarea de altadata. Vrea sa intri direct in refren.Directia a cincea?Le-a placut ce-am facut pentru Sarmale. Primul cantec SuperStar. Dupa care, Dac-ai sti, hit national. E un alt mod de lucru. Ei lucreaza cu mai multi textieri. Sunt cu mult mai exigenti."Dac-ai sti" suna eminescian.Da. asa suna. Directia a cincea are un stil minimal. Curat. Incerc sa fac niste versuri la fel. Nu cred ca trebuie sa bagi toate obsesiile tale. Asta-i chichirezul pe care l-am gasit eu. Si de asta e fericire in colaborarea noastra. Ii asemui lui Bruce Springsteen.Ma bucur ca am ajuns sa fac si astfel de texte. Imi place sa ma bucur. E un joc de roluri. Este asa. Este destul de greu. Intr-un moment in care ironia, textualismul erau la putere, m-am scuturat. Daca tu ai face tabula rasa, curat si simplu, cum ai face? Asa ma gandesc. Publicul are nevoie de asta. Mesajul e acelasi, trebuie doar sa lucrezi altfel ca sa transmiti acelasi mesaj, aceleasi sentimente.Si te pui in situatia asta, lucrezi in sensul asta. Desfaci mecanismele poetice si le refaci in acest sens.Poate unor poeti nu le vine. Eu pot acest lucru gandindu-ma la public. Omul vrea sa fie fericit. Sa aiba muzica si un refren. De ce sa nu-i dau refrenul ala care sa-l insoteasca. La bine si la rau? 