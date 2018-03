Angus Young lucreaza cu Axl Rose la un nou album AC/DC

Chitaristul Angus Young, membru fondator al grupului AC/DC, lucreaza la un nou album al trupei alaturi de Axl Rose, solistul trupei rock americane Guns N' Roses, scrie News.ro citand nme.com.





Solistul Guns N' Roses s-a alaturat trupei AC/DC in turneele din ultimii ani, dupa ce Brian Johnson a fost nevoit sa se retraga, la sfatul medicilor, pentru a nu-si pierde complet auzul.





Anuntul colaborarii dintre cei Angus Young si Axl Rose pentru un nou album AC/DC a fost facut de Angry Anderson, solist al trupei Rose Tattoo, in cadrul unui interviu acordat publicatiei The Rockpit.





"Angus mi-a spus: "Prietene, compun un nou album". Asa ca l-am intrebat cine va fi in trupa si mi-a spus: "Axl"", a spus Angry Anderson.





"Sa fim seriosi, Angus nu face acest lucru pentru a obtine, ci pentru ca este constient ca inca sunt milioane de oameni in lume care vor sa asculte melodiile AC/DC cantate live. Iar acesta este un line-up care poate face acest lucru", a mai spus Anderson.





Dezvaluirea lui Angry Anderson vine dupa ce Murray Engleheart, biograful trupei AC/DC, le-a spus fanilor ca Axl Rose va deveni o figura mult mai prezenta in trupa.





"AC/DC va continua cu Axl ca solist - album nou, turnee", a scris el, in februarie, pe platforma de socializare Facebook.





Guns N' Roses isi va incheia turneul mondial "Not In This Lifetime" in iulie 2018, in Suedia. Chitaristul Angus Young a fost invitatul special al trupei la concertul pe care l-a sustinut vara trecuta in orasul german Hanovra.