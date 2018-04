Vânzările digitale ale pieselor semnate de Avicii au crescut în SUA cu 6.000%

Per ansamblu, catalogul pieselor lui a fost descărcat, vineri, de aproximativ 25.000 de ori, faţă de 1.000, cât înregistrase cu o zi înainte, scrie revista Billboard, citată de News.ro.Vânzările albumelor lui au crescut cu 12.000 de procente, pe 20 aprilie, până la 2.000 de copii.Cel mai bine vândut single al lui din ziua de 20 aprilie, "Wake Me Up!", a înregistrat 8.000 de descărcări, o creştere cu 6.100%. Următoarele două cele mai vândute au fost "Levels" şi "Hey Brother". DJ-ul suedez Avicii, pe numele său real Tim Bergling, a murit vineri, la vârsta de 28 de ani. El era diagnosticat cu pancreatită.