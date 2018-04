VIDEO ABBA s-a reunit pentru două noi melodii

ABBA, legendara trupă pop din Suedia, s-a reunit după 35 de ani pentru a înregistra două noi melodii, relatează AFP.

Una dintre melodiile înregistrate, ”I still have faith in You”, va fi difuzată la sfârșitul acestui an, potrivit trupei, care a scris pe Instagram că momentul în care cei patru membri s-au adunat pentru turul lor virtual a avut consecințe neașteptate și a fost de parcă ”timpul ar fi stat în loc” și totul nu ar fi fost decât o mică vacanță.

”Decizia proiEctului cu turul virtual a avut o consecință neașteptată. Toți patru am simțit, după 35 de ani, că ar putea fi amuzant să ne unim forțele din nou și să intrăm în studioul de înregistrare. Așa că am făcut-o. Și a fost ca și cum timpul ar fi stat în loc și că nu am fost plecați decât într-o scurtă vacanță. O experiență extrem de fericită!”, arată un comunicat semnat de cei patru.

Agnetha, Benny, Bjorn și Anni-Frid s-au reunit în 2016 pentru a cânta împreună pe o scenă din Stockholm în cadrul unei petreceri private.