Premieră națională: byron, Lucia, Silent Strike și Muse Quartet își unesc forțele într-un concert extraordinar la Jazz in the Park 2018

Articol webPR

În cele două ore de concert, MUSEcology îi va purta pe participanți într-o călătorie complexă, prin patru genuri muzicale, unite de influența muzicii clasice în fiecare stil.byron, Lucia și Silent Strike își vor cânta propriile piese într-o abordare originală, oferită de faptul că trupele vor fi acompaniate pe rând de Muse Quartet. Astfel, muzica clasică va face legătura dintre proiectele de rock alternativ, pop și electro.Biletele la concertul MUSEcology costă 50 de lei în perioada de presale, până în data de 29 mai și 70 de lei până la epuizarea locurilor disponibile. Biletele se găsesc pe http://tickets.jazzinthepark.ro și în rețelele Eventim și Biletmaster. MUSEcology completează seria concertelor de la Muzeul de Artă: aici vor avea loc 6 concerte în cadrul Jazz in the Park cu nume de top precum Richard Bona Group, Alfa Mist, Nik Bartsch’s Ronin, Soweto Kinch. Al șaselea concert urmează să fie anunțat în curând.Pentru toate concertele pe bază de bilete sunt disponibile abonamente care asigură accesul atât la cele 6 concerte de la Muzeul de Artă, cât și la gala de deschidere de la Opera Maghiară, unde vor concerta continuatorii proiectului Buena Vista Social Club, Juan de Marcos Afro-Cuban All Stars.Anul acesta, Jazz in the Park va avea loc la Cluj timp de 11 zile, în perioada 21 iunie - 1 iulie. Richard Bona Group, Juan de Marcos Afro-Cuban All Stars, The Herbaliser, Bill Laurance, Forq, Nik Bärtsch's Ronin, Alfa Mist, Soweto Kinch, Superpoze, Fanfare Ciocârlia, Moonlight Breakfast, JazzyBIT sunt câteva dintre trupele confirmate.Concertele din cadrul festivalului vor avea loc în Parcul Central, pe Malul Someșului - scena dedicată concursului -, în curtea Muzeului de Artă și în alte spații publice din oraș. Intrarea la evenimentele din spațiul public este liberă, pe bază de bilet neobligatoriu, iar pentru concertele din săli sunt puse în vânzare bilete și abonamente.Jazz in the Park Festival este un proiect organizat de Fapte, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național, susținut de Primăria Cluj-Napoca și promovat de Staropramen, BCR, Mega Image, Alexandrion, Tastemakers, Glo, Daisler Print House, AV Store, Tohani, Petit Bebe, Colin's Gastro Pub.Detalii găsiți pe www.jazzinthepark.ro