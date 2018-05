Eurovision 2018: Reprezentanţii României nu s-au calificat în finală. Republica Moldova merge mai departe în concurs

Trupa The Humans, reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2018, nu s-a calificat în finala concursului, după ce a interpretat melodia „Goodbye” în cea de-a doua semifinală a competiţiei, care a avut loc joi seară, la Lisabona. Reprezentanţii Republicii Moldova, membrii trupei DoReDoS, s-au calificat cu melodia „My Lucky Day”, potrivit news.ro.



Ţările care s-au calificat în finală, joi, au fost: Serbia, Republica Moldova, Ungaria, Ucraina, Suedia, Australia, Norvegia, Danemarca, Slovenia şi Olanda.

România a intrat în competiţie pe poziţia a doua, în prima parte a semifinalei, care a fost deschisă de reprezentatul Norvegiei, Alexander Rybak, cu piesa „That's How You Write A Song”. Rybak a câştigat ediţia din 2009 a concursului Eurovision, în care a reprezentat Norvegia cu melodia „Fairytale".

În concurs au urmat: Serbia (Sanja Ilić & Balkanika, „Nova Deca”), San Marino (Jessika featuring Jenifer Brening, „Who We Are”), Danemarca (Rasmussen, „Higher Ground”), Rusia (Julia Samoylova, „I Won't Break”), Moldova (DoReDoS, „My Lucky Day”), Olanda (Waylon, „Outlaw In 'Em”), Australia (Jessica Mauboy, „We Got Love”), Georgia (Ethno-Jazz Band Iriao, „For You”), Polonia (Gromee feat. Lukas Meijer, „Light Me Up”), Malta (Christabelle, „Taboo”), Ungaria (AWS, „Viszlát Nyár”), Letonia (Laura Rizzotto, „Funny Girl”), Suedia (Benjamin Ingrosso, „Dance You Off”), Muntenegru (Vanja Radovanović, „Inje”), Slovenia (Lea Sirk, „Hvala, ne!”) şi Ucraina (MELOVIN, „Under The Ladder”).

Reprezentanta Sloveniei, Lea Sirk, a părut că s-a confruntat cu o defecţiune tehnică pe scenă, în timp ce interpreta melodia „Hvala, ne!”, când ar fi rămas fără muzică. „Muzică, vă rog, oamenilor!”, a spus artista, după care a continuat adresându-se publicului: „Ajutaţi-ne, haideţi!”, îndemnând mulţimea din faţa scenei să cânte refrenul piesei. Momentul ar fi făcut, însă, parte din spectacol. Ideea delegaţiei Sloveniei a stârnit confuzie în reţelele de socializare, unele voci criticând farsa, iar altele amuzându-se de această surpriză.

Lista finaliştilor după etapa de joi seară a concursului a fost decisă de fanii din cele 18 ţări repartizate în cea de-a doua semifinală şi cei din Itala, Franţa şi Germania (în proporţie de 50%) şi de juriile de specialitate din 20 de ţări (în proporţie de 50%).

După prima semifinală Eurovision 2018, s-au calificat: Austria (Cesár Sampson, „ Nobody But You”), Estonia (Elina Nechayeva, „La Forza”), Cipru (Eleni Foureira, „Fuego”), Lituania (Ieva Zasimauskaitė, „When We're Old”), Israel (Netta, „Toy”), Cehia (Mikolas Josef, „Lie To Me”), Bulgaria (Equinox, „Bones”), Albania (Eugent Bushpepa, „Mall”), Finlanda (Saara Aalto, „Monsters”) şi Irlanda (Ryan O'Shaughnessy, „Together”).

Lista finaliştilor din totalul de 19 concurenţi care au urcat pe scenă marţi seară, în prima semifinală, a fost hotărâtă de juriile de specialitate şi fanii din ţările repartizate în prima semifinală, alături de cei din Portugalia, Spania şi Marea Britanie.

Ţările din grupul celor cinci mari plătitoare - Franţa, Germania, Spania, Marea Britanie şi Italia - sunt calificate, alături de ţara gazdă, Portugalia, direct în finală.

Finala Eurovision 2018 va avea loc sâmbătă, 12 mai, iar telespectatorii români o vor putea urmări în direct pe TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi TVR+, începând cu ora 22.00.

Eurovision, care în acest an se desfăşoară sub sloganul „All aboard!”, este o competiţie muzicală internaţională anuală, la care participă ţările ce deţin statutul de membru activ în cadrul European Broadcasting Union (EBU), cea mai importantă asociaţie a posturilor publice de televiziune din Europa. Concursul a fost transmis în fiecare an de la inaugurarea sa în 1956 şi este unul dintre cele mai longevive programe de televiziune din lume.

Eurovision este, de asemenea, unul dintre cele mai vizionate evenimente non-sportive din lume, cu audienţe care depăşesc în fiecare an pragul de 100 de milioane de telespectatori. Printre artiştii ale căror cariere internaţionale au fost lansate în urma participării sau a victoriei la Eurovision se numără, printre alţii, Domenico Modugno (locul 3 în 1958), ABBA (locul 1 în 1974), Céline Dion (locul 1 în 1988) şi Julio Iglesias (locul 4 în 1970).

Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea selecţiei naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs, până în acest an, au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).