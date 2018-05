webPR Pregătește-te de atac! Pentru concertul Massive Attack și Young Fathers, mai sunt disponibile doar bilete Acces General, pachetul Voodoo Pack fiind epuizat. Felicitari norocoșilor ce l-au achizitionat!

Deținatori ai Best British Dance Act, MTV Music Awards și Q Awards, autori a 5 albume de studio vândute în 11 milioane de exemplare, cu sute de milioane de vizualizări, cu soundtrack uri celebre – amintim aici Dr. House, Massive Attack au avutși numeroase colaborări ce au făcut istorie.Madonna, Sinead O Connor, Neneh Cherry, Portishead, Tricky și Young Fathers sunt doar cateva nume importante.sunt revelația muzicii electronice a ultimilor ani. S-au format acum 10 ani în Edinburg și au câștigat încăde la debutul discografic premiul “Scotish Album of the Year”. Au colaborat cu Massive Attack la cântecul “Voodoo in my Blood”Au 6 track-uri pe coloana sonoră a filmulului Trainspotting 2,regizorul Danny Boyle considerând “Only God Knows” cântecul ce pulsează ritmul întregului film.Pe 24 iulie, la Arenele Romane, Massive Attack împreună cu Young Fathers îți vor pune sângele în mișcare într-un ritual electro voodoo.Vino și tu și încarcă-ți sufletul cu o stare de bine!Mai sunt disponibile bilete Acces general la pretul de 170 ron, în rețeaua Eventim, magazinele Orange, Vodafone, Germanos, Carrefour, benzinăriile OMV, librăriile Humanitas și Cărturești și online pe www.eventim.ro