INTERVIU Bugge Wesseltof, pianist: Când e nevoie, artiștii trebuie categoric să fie în stradă și să lupte împotriva nedreptăților de orice fel

Aflat la a doua vizită la Jazz Nouveau, după ce în 2017 a concertat cu proiectul New Conception of Jazz, Bugge Wesseltoft este considerat un pianist nonconformist, al cărui talent neobisuit a fost remarcat incă din anii ’90. Norvegianul a colaborat pe parcursul carierei sale cu numeroși muzicieni cunoscuți: Jan Garbarek, Sidsel Endresen, Terje Rypdal, Jojo Mayer/Nerve, Nils Petter Molvaer, Jon Eberson sau Dhafer Youssef fiind doar o mică parte dintre ei.Christian Prommer are o experientă de douăzeci de ani ca producător și instrumentist, perioadă în care și-a pus talentul în slujba multor proiecte de succes din muzica electronică. Dintre ele amintim: Flash, Trüby Trio, Voom Voom sau Dj Hell.Construită pe chemare și răspuns, ascultare intuitivă, reacții spontane, experientă și virtuozitate, muzica celor doi instrumentiști evocă deopotrivă primordialul și modernul sonor.Am discutat cu Bugge Wesseltoft despre cariera lui, felul în care face muzică și despre rolul artistului în societate:Cred că nu prea multe. Am fost foarte norocos să învăț și să fiu inspirat de artiști diverși în cariera mea. De la muzică norvegiană, africană, asiatică, trecând prin jazz, Jan Garbarek, John Scofield și legende ale muzicii alectronice ca Laurent Garnier, Francois K and Joe Claussell. Dacă totuși ar fi ceva ce aș schimba, poate aș fi studiat mai mult muzică clasică în anii tinereții. Dar iarăși, poate asta m-ar fi determinat să aleg cu totul alt drum muzical decât cel existent.De fiecare dată și niciodată …să te îndoiești face parte din provocarea de a face muzică, și cred că asta e ceea ce mă motivează. Să încerc mereu lucruri noi și să văd cât de departe le pot duce.Sunt mulți artiști talentați, Rohey și Ellen Andrea fiind doi dintre ei. Cred însă că se întâmplă multe lucruri interesante și apar idei noi în zona de crossover în toată Europa. M-aș uita și la Elveția, de exemplu. Oricum, important este ca fiecare scenă din fiecare țară să facă ceva nou și să nu rămână în zona de confort. Muzica și arta în general ar trebui să se hrănească din nevoia de a căuta noi idei și de a fi mereu actuale.Categoric atunci când improvizez. Atunci se întâmplă muzica pentru mine. În concerte încerc să creez momente speciale între mine, muzicienii cu care cânt și public. Conceptele rigide mă plictisesc.Să îmi asum riscul de a mă considera un muzician de jazz, nu doar un muzician pur și simplu. Asta a implicat nevoia de a-mi face propriul label, de a-mi produce singur muzica și de a mă concentra pe cariera mea.Am un background jazz pentru că am crescut cu muzica tatălui meu și am descoperit muzica electronică la începutul anilor 80, cu artiști ca Tangerine Dream, Brian Eno, Thomas Dolby. Alături de muzica electronică, muzica clasică contemporană și muzica tradițională din diverse locuri mă inspiră cel mai mult.În mod normal, artiștii ar trebui să fie în prima linie atunci când e vorba de democrație și dreptate. Să cânți este în sine un act de pace, democratic și altruist. Când e nevoie, artiștii trebuie categoric să fie în stradă și să lupte împotriva nedreptăților de orice fel.E un duo de improvizație împreună cu bateristul Christian Prommmer, care cântă și muzică electronică. E un muzician extraordinar. Muzica noastră se întâmplă spontan și e un mix de pian, tobe, laptop și percuții. Un amestec de jazz și beats. Sper că o să vă placă și abia aștept să mă reîntâlnesc cu minunații oameni din România!Concertul Bugge Wesseltoft & Christian Prommer are loc azi, 21 mai la ora 20’00, în Control Club. Accesul publicului se face de la ora 19:30.Biletele costă 50 de lei și se găsesc online pe www.eventbook.ro Detalii pe paginile de Facebook Control Club și Jazz Nouveau