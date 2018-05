Nume mari ale jazz-ului mondial anunțate la Jazz Nouveau, sezonul III, în Control Club

Material sustinut de Twin Arts

Judith Hill s-a născut în 1984 în Los Angeles, într-o familie japonezo-africană de muzicieni. Cu o mamă pianistă de muzică clasică și un tată care cânta la chitară bas, o familie pentru care jam session-urile acasă erau ceva obișnuit, nu e de mirare că Hill a compus primul său cântec la doar patru ani.Departe însă de a fi doar un capriciu, tânăra îndrăgostită de funk, jazz, hip-hop, soul și R&B și-a urmat cu ambiție visul studiind compoziție muzicală la Biola University, în California.La scurt timp, Judith Hill devine o voce dorită de unii dintre cei mai pretențioși artiști ai lumii, dacă ne gândim doar la Michael Jackson, cel care a ales-o pentru un duet ce urma să fie inclus în turneul This Is It din 2009.În 2013 câștigă un premiu Grammy pentru contribuția muzicală la un film devenit deja celebru, 20 Feet from Stardom, peliculă ce are în palmares un Oscar pentru film documentar, și care prezintă carierele celor mai talentate backing vocals americane.Hill și-a continuat ascensiunea incredibilă prin participarea la concursul The Voice, un turneu cu John Legend, dar și prin colaborări cu Stevie Wonder, Anastacia, Rod Stewart, Robbie Williams, Mike Oldfield sau Josh Groban. Niciuna nu i-a adus însă atât de multă notorietate și bucurie profesională ca cea cu regretatul muzician Prince.Acesta a decoperit-o prin intermediul unui interviu televizat în care Hill visa cu ochii deschiși să lucreze cu idolul său, a sunat-o personal a doua zi, și s-a oferit să-i producă un album. Părea un basm, dar rezultatul cât se poate de real s-a numit Back in Time, discul de debut din 2015, înregistrat în legendarul studio Paisley Park.Anul acesta, artista își va lansa al doilea album, Golden Child, material pe care îl va prezenta și în București, în cadrul turneului european de promovare.Judith Hill ( voce, chitară, pian), Tony Maiden (chitară) Peewee Hill (chitară bas), Michael White (tobe), Michiko Hill (clape), Myra Washington (backing vocals) vor susține primul lor concert în România, la Jazz Nouveau în Control Club pe 24 septembrie, ora 20’00.Pe 15 octombrie, un alt concert în premieră în România, Mark Guiliana Jazz Quartet.Considerat deja unul dintre cei mai influenți artiști, aflat în avangarda jazz-ului contemporan, Guiliana a fost desemnat în 2017 Best Jazz Drummer de către cunoscuta publicație Modern Drummer.Îmbinarea virtuozității imbatabile cu beat-urile electronice și explorarea constantă a noi teritorii muzicale l-au așezat, pe bună dreptate, în galeria instrumentiștilor de top.O confirmare semnificativă în acest sens este prezența sa ca tobar și percuționist pe ultimul disc al lui David Bowie, Blackstar, câștigător a două premii Grammy, o experiență care i-a schimbat viața, după cum mărturisește chiar Guiliana.Un alt proiect care l-a purtat pe cele mai importante scene din lume a fost Mehliana, fantezistul Duo cu pianistul Brad Mehldau.Alți importanți artiști cu care a colaborat sunt chitaristul John Scofield, Matt Cameron, bateristul Pearl Jam/Soundgarden, basistul Avishai Cohen, Dhafer Youssef, Tigran Hamasyan, Meshell Ndegeocello sau Gretchen Parlato, cu care este și căsătorit.Peste 30 de înregistrări poartă amprenta sa inconfundabilă, iar pe cel mai recent disc, Jersey, editat în 2017, Mark Guiliana îi are alături pe Chris Morissey-bas, Jason Rigby-saxofon, Fabian Almazan-pian.Figură emblematică pe scena jazz-ului european,este probabil cel mai cunoscut basist norvegian.A debutat ca basist în grupul Jan Garbarek Quartet în 1967, împreună cu Terje Rypdal și Jon Christensen. Muzician prolific, apare ca instrumentist pe 60 de discuri, având colaborări cu Bill Frisell, Sonny Rollins, Chick Corea, David Darling, Andy Sheppard, Ketil Bjornstad, Bobo Stenson, Don Cherry sau Masqualero.Format în 2007, Trio-ul lui Arild Andersen îi include pe saxofonistul scoțian Tommy Smith și pe bateristul italian Paolo Vinaccia.Tommy Smith este considerat unul dintre cei mai străluciți saxofoniști ce au debutat la mijlocul anilor 80. La recomandarea lui Chick Corea se alătură grupului vibrafonistului Gary Burton, dar cântă și cu Jack DeJohnette, Kurt Elling sau Lars Danielsson.Paolo Vinaccia a contribuit la nu mai puțin de 100 de discuri de-a lungul carierei sale, printre colaborările sale sonore numărându-se cele cu Terje Rypdal, David Darling sau Palle Mikkelborg.Trio-ul concertează constant în Europa, dar nu au ocolit nici SUA, Coreea de Sud, Egipt, America de Sud sau Japonia, cucerindu-și publicul prin emoție, precizie și imaginație.Eivind Aarset este fără îndoială cel mai solicitat și prolific chitarist norvegian al momentului.Unanim apreciat pe scena de jazz contemporană, Aarset a depășit cu brio provocarea ultimă a oricărui instrumentist, aceea de a-și găsi un sound inconfundabil.Paradoxal, cu cât instrumentistul explorează mai profund genuri muzicale diferite, amprenta personală devine și mai evidentă, pendulând între spațialitate, lirism și intensitatea explozivă a rock-ului. De altfel, ca in cazul multor chitariști, Eivind Aarset îi datorează lui Jimi Hendrix fascinația pentru acest instrument pe care-l decoperă la doisprezece ani, și de care nu se mai desparte.Debutul său ca lider de grup, albumul Electronique Noir din 1998 a fost descris de New York Times ca ’’Unul dintre cele mai bune discuri de electric jazz post-Miles Davis ’’.Au urmat zeci de înregistrări și colaborări cu Ray Charles, Dee Dee Bridgewater, Django Bates, Bugge Wesseltoft, David Sylvian, Laurie Anderson, Jan Garbarek, Tigran Hamasyan, Dhafer Youssef, Ibrahim Maalouf, Nils Petter Molvaer, Sly & Robbie, Andy Sheppard și lista continuă cu nume la fel de sonore.Pe scenă, lui Eivind Aarset i se vor alătura doi bateriști, Erland Dahlen ( Madrugada, Mike Patton, Mathias Eick) și Wetle Holte (Bugge Wesseltoft, Anja Garbarek), și basistul Audun Erlien (Bernhoft, Nils Petter Molvaer).Mammal Hands s-au detașat încă de la început de mainstream-ul muzical, aparent fără efort. I-a ajutat poate și faptul că locuiesc în Norwich, unul dintre cele mai izolate orașe din Marea Britanie, departe de constrângerile unui show biz nu foarte deschis la inovație și originalitate.Sound-ul Mammal Hands este unul uimitor, proaspăt și lipsit de clișee, datorat în parte ’’frecvențelor’’ eclectice pe care și-au acordat gusturile muzicale cei trei instrumentiști: spiritual jazz, muzică nord indiană, folk și muzică clasică.Jordan Smart-saxofon, Nick Smart-pian, Jesse Barret-tobe/percuții au trei albume la activ, Animalia (2014), Floa (2016) și Shadow Work (2017), toate editate de Casa de Discuri Gondwana Records, cunoscută pentru colaborările cu Portico Quartet și GoGo Penguin.Compozițiile Mammal Hands se nasc din contribuția egală a membrilor trio-ului, un important atu în dinamica muzicală a uneia dintre cele mai impresionante prezențe live contemporane, o trupă ale cărei show-uri eterice și intense sunt un must see.I got a right to say F* you!, așa începe noul album al veteranului chitarist american,Marc Ribot. ‘’YRU Still Here?’’ este un cocktail vitriolant de furie, umor absurd, comentariu politic, rebeliune și încălcare a normelor muzicale, o binevenită doză de adrenalină.Preparat pentru grupul însuși, public, și bineînțeles pentru președintele american, cocktailul este servit de unul dintre cei mai influenți chitariști contemporani, Marc Ribot.Celebru pentru colaborările cu Tom Waits, Robert Plant, Elvis Costello, Iggy Pop, Elton John, David Sylvian, John Zorn, Diana Krall, Norah Jones, The Black Keys sau Mike Patton (Faith No More), Ribot este în avangarda muzicii de peste 35 de ani, experimentând frenetic sonorități free jazz, hardcore punk, muzică electronică sau clasică pe 20 de discuri personale.Basistul Shahzad Ismaily (Secret Chiefs 3, Will Oldham, Ben Frost) și bateristul Ches Smith (Xiu Xiu, Secret Chiefs 3, Trevor Dunn’s Trio Convulsant) completează grupul Ceramic Dog al lui Marc Ribot, despre care New York Magazine scrie:"Guitarist Marc Ribot’s wildest project doesn’t mess around. The guitar legend, with bassist Shahzad Ismaily, and drummer Ches Smith, merges funk backbeats with the taut chaos of Sonic Youth and flashes of Woodstock Santana."Andy Sheppard este unul dintre saxofoniștii britanici cu un impact semnificativ asupra scenei internaționale de jazz, cântând și compunând atât pentru proiectele sale solo, cât și pentru big band-uri și orchestre de cameră.Debutează la 19 ani inspirat de muzica lui John Coltrane, și își rafinează stilul propriu susținînd numeroase concerte în cluburile europene la începutul anilor ’80.Primul album, alături de Randy Brecker și Steve Swallow i-au adus în 1987 și 1988 două premii British Jazz Awards pentru Best New Comer și Best Instrumentalist.Nu mulți muzicieni de jazz se pot lăuda că au cântat cu cele trei mari big band-uri ale compozitorilor postbelici Carla Bley, George Russel și Gil Evans. Andy Sheppard e unul dintre ei, iar lista colaborărilor sale nu ar fi completă fără chitaristul John Parricelli, pianiștii Keith Tippett și Ketil Bjornstad sau bateristul Tony Levin. De numele său se leagă și primul concert al unui grup occidental de jazz în îndepărtata Mongolie.Sheppard își descrie cvartetul ca un ''dream band'', o sintagmă potrivită nu doar muzicii introspective, dominate de o melancolie delicat dozată, ci și line-up-ului de excepție: Andy Sheppard-saxofon tenor, saxofon soprano, Eivind Aarset-chitară, Michel Benita-bas, Sebastian Rochford-tobe.Andy Sheppard Quartet vor prezenta în premieră în București cel mai recent disc, Romaria, editat la ECM anul acesta, și produs chiar de Manfred Eicher, respectatul fondator al celebrei Case de Discuri germane.