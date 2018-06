A murit Danny Kirwan, fost chitarist în Fleetwood Mac

Danny Kirwan a murit vineri la vârsta de 68 de ani."Danny a fost o forță enormă în primii noștri ani. Dragostea sa pentru blues l-a determinat să se alăture Fleetwood Mac în 1968 și aici și-a găsit casa muzicală timp de numeroși ani", a scris Mick Fleetwood.Fleetwood Mac, la origine un grup de blues, a devenit în anii 70 cel mai mare grup pop din lume, vânzând peste 100 de milioane de albume.Muzica sa poate fi auzită pe "Then Play On" (1969), "Blues Jam at Chess" (1969), "Kiln House" (1970), "Future Games" (1971) și "Bare Trees" (1972).Kirwan, care lupta atunci cu alcoolismul, a fost exclus din grup în 1972. A trăit o vreme pe străzi, la începutul anilor 90, în Londra, potrivit unui interviu pe care l-a acordat în 1993 cotidianului The Independent.Grupul, înființat în 1967 și al cărui nume provine de la fondatorii Mick Fleetwood și John McVie, cântă în continuare în turnee cu Mike Campbell și Neil Finn.