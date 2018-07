Academia - Festivalul Internațional „MUSICA KRONSTADT 2018”, ROMÂNIA 100, ediția a V-a, ediție dedicată centenarului Marii Uniri

Articol webPR

existența unui concurs de interpretare artistică în urma căruia membrii juriului Academiei | Festivalului Internațional „MUSICA KRONSTADT 2018”, ROMANIA 100 vor decerna premii în valoare de 5000 RON unui număr de 9 cursanți. Sponsorul acestor premii este organizatorul, Ludovic Armin Cora.

Directorul executiv Balu Music SUA, www.balumusik.com, domnul Ion Balu, cel mai mare producător de surdine din lume pentru instrumentele de alamă, va expune de asemenea produsele sale. Trei participanți cornisti, în urma concursului de interpretare artistică vor primii premii care constau în produsele compeniei Balu Music, oferite de domnul Ion Balu.

Vasile Pintea, muzician și inventator român stabilit în Germania va prezenta la Brașov un muștiuc, accesoriu al instrumentului corn, invenție brevetată în Germania. Acest accesoriu este testat cu succes de către partida de corn al NDR Philharmonie Hamburg, Germania.

Grupul Buffet&Crampon va fi reprezentată de firma Aperto Bucuresti, mai precis de către domnul Dan Avramovici cu un stand de instrumente.

Firma Marigaux Paris, cel mai mare producator de oboaie din lume, va fi prezentă cu un stand de instrumente de solistică.

Firma Rieger Germania va onora salonul de inventică cu un stand de accesorii destinat instrumentelor oboi și fagot.

Prezența dirijorului de renume mondial HORIA ANDREESCU, care va îndruma | dirija ansamblul de suflători MUSICA KRONSTADT.

Intonarea Imnului de Stat și a Imnului Marii Uniri din anul 1918 de către ansamblul de suflători MUSICA KRONSTADT în cadrul concertelor din Festival.

Găzduirea a doi compozitori cu statutul de „compozitor în rezidență” în cadrul acestui proiect, DAN DEDIU -România și BAUDIME JAM- Franța.

Proiect unic non-profit în România care organizează un concurs la finalul Festivalului și Academiei, cu premii în valoare de 5000 de RON.

Proiect unic in România care in numai 4 zile reușește să construiască o orchestră de suflători, care concertează până la finalul festivalului.

Tinerii muzicieni români, în timpul celor 8 zile, vor susține un număr de 8 concerte, aceștia evoluează alături de cei mai mari muzicieni din lume. Menirea Academiei|Festivalului Internațional „MUSICA KRONSTADT 2018”, ROMÂNIA 100, este tocmai atragereea elitelor mondiale din muzica clasică de a concerta alături de tinerii muzicieni români și nu numai.

În cadrul Academiei | Festivalului Internațional “MUSICA KRONSTADT 2018”, ROMÂNIA 100, fondatorul Ludovic Armin Cora dăruiește din fonduri proprii publicului meloman brașovean o serie de 2 concerte de jazz. Cursantii Academiei, precum si publicul meloman sunt invitați în data de 3, respectiv 4 august, orele 19:00 să-i asculte pe muzicienii români Nicolas Simion și Sorin Zlat, artiști consacrați, cu o impresionantă activitate concertistică pe mapamond.

înțelegerea pe deplin a acestui proiect non-profit de către autoritățile locale

generarea un dialog constant-ascendent cu această instiuție publică pe viitor, bazată pe încredere reciprocă, cu scopul declarat ca asociația să beneficieze de o susținere financiară strict pe criteriul meritocrației.

aproximativ 90 de burse cursanților și anumitor însoțitoril de cursanți minori din Academie

o anumită sumă de bani Liceului Vocațional „Tudor Ciortea” Brașov

o anumită sumă de bani pentru Asociatia Copiii de Cristal Brașov

partituri și accesorii pentru instrumente de suflat destinate liceului mai sus amintit

gratuitate la toate concertele Festivalului publicului meloman

gratuitate pentru elevii liceului mai sus amintit, precum și pentru studenții Facultății de Muzică Brașov

a promovat la nivel internațional pe cursanta de origine română Petho Krista, înlesnind prezența acesteia ca prim-oboist în cadrul Orchestrei de Tineret din Cipru, un adevărat succes artistic și organizatoric

La numai 4 luni de existență www.academyofmusic.eu, s-a bucurat de recunoașterea internațională, stabilind prima colaborare cu o instituție educational-culturală din Europa.

a pus baza primului ansamblu orchestral de oboiști din Romania, iar în anul 2016 a pus baza primei orchestre de suflători de tineret din România

a înlesnit accesul și alegerea unui instrument de solistică performant pentru o instituție de cultură din Brașov.

a înlesnit achiziția la un preț simbolic a unui oboi de solistică marca Marigaux Paris pentru cursanta de origine română, Bianca Volgyesi.

Co-organizatorii acestui proiect sunt Institutul Cultural Român și Lions Club Brașov.Sunt profund onorat pentru continuarea colaborarii cu Muzeul Național George Enescu care și în acest an va pune la dispoziție o nouă expoziție, "George Enescu în vremea Marelui Război (1914 - 1918)”. Aceasta va avea loc perioada 2-9 august la Liceul de Muzică „Tudor Ciortea” Brașov. Publicul este așteptat cu drag, intrarea este liberă.Această sărbătoare unică a neamului românesc, cu siguranță trezește în fiecare din noi sentimentul iubirii de aproape, a reconcilierii acolo unde istoria și conștiința națională o cer, a împărtășirii idealurilor comune, a unității naționale, a dăruirii pentru țară și neam a tot ceea ce avem mai frumos și mai bun. Niciodată nu e prea mult atunci când ne raportăm la țară, la idealurile și năzuințele ei, țară care prin sacrificiul înaintașilor ne-a dăruit un trecut și un prezent. Îi suntem datori cu siguranță cu un viitor statornic, mai bun, mai curat pentru că țara nu ne aparține nouă, ci generațiilor viitoare. Cât de gospodari și de cinstiți suntem, pe atât de mult se vor bucura urmașii noștri de România Mare și Unită! Sădind pacea și bunăstarea pas cu pas, ca buni gospodari și trăitori de Dumnezeu ce suntem și ne dorim să rămânem, cu siguranță România de mâine va fi una Mare și Unită, precum inimile, gândurile și simțirile noastre sunt. Așa să ne ajute Dumnezeu!Prezentarea proiectului din acest an dedicat comunității - orașului Brașov - promovării tinerilor muzicieni români pe plan național - internaționalPerioada 2-9 august, muzicieni consacrați, împreună cu participanții Academiei | Festivalului Internațional „MUSICA KRONSTADT 2018”, ROMÂNIA 100 vor veni în întâmpinarea publicului meloman cu o agendă de 8 concerte extrem de variate. Academia oferă participanților peste 500 de cursuri de măiestrie pentru disciplinele oboi, clarinet, fagot, corn, muzică de cameră, ansambluri orchestrale de suflători, alături de cursuri de corepetiție. Academia are deosebita onoare de a fi găzduită de către Liceul Vocațional „Tudor Ciortea” Brașov, partener fidel www.academyofmusic.eu . Organizatorul, Ludovic Armin Cora, președintele Asociației Culturale ARTE KRONSTADT este absolvent al acestui liceu, unitate de învățământ care a dăruit muzicieni de valoare întregului mapamond.Absolvent al acestui liceu este și dirijorul brașovean de renume mondial, invitat de onoare în cadrul Academiei și a Festivalului. Domnia sa va îndruma | dirija ansamblul de suflători MUSICA KRONSTADT. Acest festival oferă statutul de compozitor în rezidență unor personalități precum DAN DEDIU -România și BAUDIME JAM- Franța și se bucură de compozițiile acestor distinși artiști.Grație platformei educational-culturale www.academyofmusic.eu, aproximativ 50 de cursanti (număr semnificativ pentru o Academie specializată pe segmentul instrumentelor de suflat din România și Europa) vin la Brașov să aprofundeze tehnici noi interpretative, îndrumați de exponenți | personalități de seamă a orchestrelor simfonice mai sus menționate.Unicitatea în România a acestui proiect non-profit prin care orașul Brașov devine timp de 8 zile centru concertistic la nivel global, constă tocmai în structura educațional-culturală tip Academie, Festival și Concurs Internațional, Expoziție de Inventică în domeniul instrumentelor de suflat.Premiere naționale - internaționale, FestivalulMembrii corpului administrativ din deparamentul Cultură/Relații Internaționale - Primăria Brașov sunt așteptați la concertele gratuite din cadrul Festivalului „MUSICA KRONSTADT 2018”, ROMÂNIA 100.În acest sens, dorinta primordială aeste:Grație perenitații celor cinci ediții desfășurate în cei 3 ani de existență, proiectul non-profit MUSICA KRONSTADT conferă municipiului Brasov statutul privilegiat de proiect unicat la nivel național dedicat în exclusivitate instrumentelor de suflat. Prin urmare, acest oraș este inclus din oficiu pe harta global-culturală a festivalurilor de profil!În plan caritativ, www.academyofmusic.eu în cei trei ani de existență a oferit:„Pentru reușita celei de a V-a ediții a Academiei | Festivalului Internațional „MUSICA KRONSTADT 2018”, ROMÂNIA 100, permiteți-mi sa aduc mulțumiri alese domnilor David Istvan, Nicolae Pepene, Andrei Enescu, Dan Lungu, Dragoș David, Ionuț Grămadă, Rareș Stoica, Sebastian Jușcă, Ioan Scorțea, Daniel Toma, doamnelor Cristina Liliana Andrei Georgeta Selig, Elena Costin, Monica Isăcescu, voluntarilor din cadrul Academiei si Festivalului, echipei de management și echipei IT - Luminita Ciobanu și Oana Carianopol. Acestea din urmă au reconstruit din temelii site-ul www.academyofmusic.eu.Alese mulțumiri artiștilor care au acceptat invitația de a participa, onorând acest proiect inedit, massmediei locale, naționale, internaționale, sponsorilor care au înțeles cu adevărat rolul/scopul acestui proiect în societatea românească, sprijinindu-l necondiționat și nu în ultimul rând soției mele, Iulia Mihaela Cora, un sprijin decisiv, pentru ca eu să pot continua acest drum început în anul 2015.Doresc să dedic acest festival regretatului compozitor LIVIU DĂNCEANU, care ne-a părăsit prematur anul trecut. Domnul Prof. Univ. Dr. Liviu Dănceanu fost invitat de onoare a Academiei | Festivalului Internațional MUSICA KRONSTADT 2017.Motto-ul „MUSICA KRONSTADT”:Vă așteptăm cu drag la concertele noastre!” – a mai declarat fondatorul Academiei - Festivalului Internațional “MUSICA KRONSTADT”, Ludovic Armin Cora.