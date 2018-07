VIDEO ​Yoko Ono lansează un album muzical pentru promovarea păcii, la vârsta 85 de ani

Văduva celebrului cântăreț John Lennon, Yoko Ono, în vârstă de 85 de ani, a anunțat că va lansa un nou album muzical prin care promovează pacea, pe 19 octombrie, scrie Mediafax, citând bfmtv.fr.

Albumul "Warzone" conține piese remasterizate compuse de Ono din 1970, inclusiv "Imagine", imnul cult interpretat de John Lennon.

Artista japoneză născută la New York a anunțat, însă, că acest album nu este "cântecul său de lebădă", explicând că lucrează la un altul.

Noul album, ce conține 13 piese, este produs de Sean Ono Lennon, fiul artistei.

Yoko Ono, care are o carieră artistică de peste cinci decenii, a fost omagiată în 2015 de Museum of Modern Art (MoMA) din New York, prin intermediul unei expoziții speciale în care au fost prezentate lucrările sale de debut.

John Lennon, membru al trupei The Beatles, asasinat în 1980, spunea că Yoko Ono este "cea mai celebră dintre artiştii necunoscuţi", întrucât realizările lor artistice de cuplu, precum celebrele "bed-in" pentru pacea mondială, au eclipsat adeseori operele personale ale artistei.

Yoko Ono și John Lennon s-au căsătorit pe 20 martie 1969, iar fiul acestora, Sean, s-a născut în anul 1975. Lennon a fost înpușcat mortal pe 8 decembrie 1980, în fața clădirii Dakota din apropierea Central Park din New York.

Provenind dintr-o familie din elita japoneză, apropiată de casa imperială niponă, Yoko Ono a crescut în Japonia şi în Statele Unite şi a intrat în mediul artiştilor avangardişti newyorkezi la sfârşitul anilor '50.

Influenţată de mentorul ei, compozitorul şi artistul plastic John Cage, Yoko s-a alăturat curentului de artă contemporană pe care acesta l-a creat, Fluxus, care integrează publicul în creaţia artistică, pentru a suprima barierele dintre artă şi viaţă. Încă de la debutul ei, Yoko Ono a încercat să descompună arta aşa cum era ea concepută în epocă în muzee, să o pună permanent sub semnul întrebării, să militeze pentru pace şi pentru egalitatea între sexe, adeseori prin intermediul prestaţiilor sale artistice.

În 1964, în spectacolul "Cut Piece", ea şi-a invitat publicul să o dezbrace pe scenă, tăindu-i hainele cu foarfeci, o performanţă cu rol de pionier în arta corporală feministă, într-o epocă în care teoriile feministe nu apăruseră încă.

Yoko este şi o pictoriţă apreciată, printre operele sale numărându-se, de exemplu, picturi pe vitralii transparente. În numeroasele sale texte scrise, artista niponă evocă adeseori poezia elementelor naturale (pământ, apă, foc, aer).