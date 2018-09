webPR DokStation 2018: Filme cu și despre George Michael, Whitney Houston sau The Fall

Invitatul special al acestei ediții este muzicianul și regizorul Don Letts – figură emblematică a mișcării punk din Marea Britanie – iar programul este completat de DJ-ul american Afrika Bambaataa, regele electro funk-ului și pionier al mișcării hip-hop.Programul proiecțiilor și evenimentelor conexe este disponibil la http://dokstation.ro/program/ . Biletele sunt disponibile pe Eventbook.ro.l, singurul festival de documentare muzicale din București, este conceput să atragă comunități largi din diverse sectoare ale capitalei, combinând două dintre cele mai populare arte - filmul și muzica - , prin proiecții de filme documentare muzicale, discuții, concerte și ateliere pentru copii și tineri.Selecția de anul acesta cuprinde 17 documentare muzicale, majoritatea în premieră în România: de la portrete inedite ale unor vedete pop ca Whitney Houston și George Michael, la incursiuni în istoria mișcării punk, prin documentarele The Clash: Westway to the World, Here to Be Heard: The Story of the Slits, sau The Public Image Is Rotten. Artiștii iau cuvântul în filmele Joy Division, The Fall: The Wonderful and Frightening World of Mark E Smith, Radiohead: Meeting People Is Easy și Parallel Planes (proiecție în prezența regizoarei, Nicole Wegner), în timp ce documentarele Blue Note Records: Beyond The Notes, Hansa Studios: By The Wall 1976-90 sau Conny Plank: The Potential of Noise oferă o perspectivă unică în culisele industriei muzicale.Invitatul special al acestei ediții este muzicianul și regizorul Don Letts – videograful The Clash și figură emblematică a mișcării punk din Marea Britanie, cel care a reușit să facă o generație întreagă de punkiști să aprecieze muzica reggae. Don Letts va participa la sesiuni Q&A după proiecția documentarelor sale Two Sevens Clash: Dread Meets Punk Rockers și The Clash: Westway to The World și va susține un DJ set la Control Club, vineri 14 septembrie.Pe lângă proiecții, programul DokStation 2018 include muzică live și petreceri inedite: DJ-ul și producătorul american Afrika Bambaataa, considerat regele electro funk-ului și pionier al mișcării hip-hop, vine la Control Club alături de MC Whipper Whip, joi, 13 septembrie; vineri, 14 septembrie, este rândul trupelor din underground-ul local: synthpop cu Omelette la Apollo 111, dar și powerpop cu The Details și indie rock cu DayDay la Control Club; sâmbătă 15 septembrie, VUNK, una din cele mai cunoscute trupe pop-rock românești, va susține un concert live în parcarea Plaza România, înaintea documentarului VUNK: Jur să spun adevărul (r: Silviu Munteanu, 2018).Și anul acesta, în cadrul KidStation, compozitorul Ciprian Iacob va susține un atelier pentru copii (10-14 ani) și unul pentru tineri (15-18 ani) – sâmbătă, 15 septembrie, începând cu ora 11, la Apollo 111. Accesul este liber, pe baza înscrierii la info@dokstation.ro.A treia edițieeste organizată de Wearebasca și Asociația DokStation. Parteneri: CNC, Primăria Sectorului 6, prin Centrul Cultural European Sectorul 6, Cohn and Jansen JWT, Control Club, Apollo111, Spațiul M60, Plaza România, DESCHIS Gastrobar, Cărturești.Parteneri media: Music Channel, Tanănana, BlitzTV, Radio România Cultural, Scena9, Banchiza Urbană by Igloo, Noizz.ro, HipHopLive, Feeder, HipHopNews.ro, InfoMusic.ro, Verbs describe us, AaRC.ro, Festivalier, GOKID!.