Al nouălea album al trupei The Beatles, The White Album, conține piese precum Helter Skelter sau While My Guitar Gently Weeps. Acesta va fi relansat în noiembrie odată cu aniversarea sa de 50 de ani. Albumul a fost lansat prima dată pe 22 noiembrie 1968. Odată cu aniversarea a 50 de ani de la lansarea sa, albumul va fi sărbătorit cu o relansare aniversară care va cuprinde piesele originale nou mixate de producătorul Giles Martin și de inginerul de mix Sam Okell, scrie nme.com Pe lângă piesele originale, albumul va mai cuprinde și 27 de demo-uri acustice și 50 de duble din sesiunile de înregistrări, multe dintre acestea putând fi auzite de fani în premieră. Relansarea va avea loc pe 9 noiembrie. Albumul va fi disponibil atât pe CD, cât și pe vinil.