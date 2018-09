AUDIO Barbra Streisand îl critică pe Trump într-o melodie de pe un nou album

Barbra Streisand îl întreabă pe Trump cum poate dormi în contextul în care ”noi plângem” în melodia "Don't Lie to Me" (Nu mă minţi), care apare pe următorul ei album intitulat "Walls", care urmează să fie lansat pe 2 noiembrie, relatează The Guardian.

"How do you win if we all lose? / You change the facts to justify / Your lips move but your words get in the way" (Cum câștigi dacă noi toţi pierdem?/ Schimbi faptele pentru a te justifica/ Buzele tale se mişcă dar cuvintele îţi stau în cale), cântă artista făcând referire la atitudinea lui Trump față de adevăr, după ce Washington Post a calculat 5.000 de afirmații înșelătoare ale liderului de la Casa Albă de când acesta și-a început mandatul.

"Can’t you see we’re crying? Where’s the new horizon?" (Nu vezi că plângem? Unde este noul orizont? ), înainte de a întreba: "How do you sleep?” (Cum dormi?).

Deși numele lui Trump nu este menționat, sunt indicii clare că Streisand cântă despre președintele american, de exemplu "poți construi turnuri de bronz și aur”.

Streisand are 76 de ani, iar acest nou album este unul dintre cele mai politce din cariera sa.