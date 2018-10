Bon Jovi, din nou în concert la București, în iulie 2019

Trupa de rock americană Bon Jovi revine în România, la șapte ani după un prim show, pentru a susține un concert în Piața Constituției din București, pe 21 iulie 2019, anunță D&D East Entertainment, citată de Medifax. Succesul celui mai recent album, "This House Is Not For Sale", care a debutat în fruntea clasamentelor din întreaga lume, a fost punctul culminant al unei perioade furtunoase în istoria trupei de peste trei decenii.O declarație sfidătoare ("This House Is Not For Sale"), lansată într-o serie de spectacole restrânse în 2016, acest nou produs discografic a devenit punctul de plecare pentru o nouă eră muzicală semnată de Jon Bon Jovi și colegii săi. Și formația a evoluat de la cel mai recent turneu mondial. Because We Can World Tour 2013 a fost al treilea lor turneu în șase ani și s-a clasat pe primul loc în topul celor mai bine vândute serii de concerte din întreaga lume.Trupa Bon Jovi va sosi la București în formula Jon Bon Jovi, voce și chitară, David Bryan, clape, Tico Torres, baterie, basistul Hugh McDonald, coproducătorul și compozitorul John Shanks și chitaristul Phil X, care a fost cooptat în turneul din 2013. Toți s-au regăsit pe scenă anul acesta pentru un set muzical emoționant la introducerea lor în Rock And Roll Hall of Fame.Acest nou turneu pune puternic accentul pe muzica și piesele îndrăgite de fani, pe mașinăria de lucru care a împins Bon Jovi la peste 130 de milioane de albume vândute.Formația este pregătită cu o selecție de aproximativ 95 de melodii, pe care le va schimba în fiecare seară, incluzând, desigur, inconfundabilele: "You Give Love a Bad Name", "It’s My Life", "Wanted Dead Or Alive" ,"Bad Medicine" și, bineințeles, "Livin 'On a Prayer". Biletele pentru concertul Bon Jovi de pe 21 iulie, din Piata Constituției, vor fi puse în vânzare luni, la ora 12.00, și vor fi disponibile pe eventim.ro, la prețuri cuprinse între 230 de lei (acces general) și 2.445,65 de lei (Ultimate VIP Experience Package). Un număr limitat de bilete va fi la preț promoțional de 190 de lei (acces general) și 230 de lei (peluză). Evenimentul este prezentat de Marcel Avram, East European Production și D&D East Entertainment.