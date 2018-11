Pianistul Bogdan Vaida: ’’Muzica clasică nu este pentru elite. Este pentru oricine vrea să o asculte’’

webPR

Pentru al doilea an consecutiv, turneul Classic Unlimited leagă orașele României prin concerte de muzică clasică susținute în spații neconvenționale. Se cântă în tipografii, se cântă în fabrici, saloane medicale, galerii de artă și mine de cărbuni, în tot felul de locuri care nu par deloc a fi adecvate acestui tip de eveniment. Și totuși sunt. Iar cel care reușește să le transforme în săli de concert este, la fel ca anul trecut, pianistul Bogdan Vaida.







Dragoș Bâscă i-a luat, pentru Hotnews, un interviu pianistului, din dorința de a afla mai multe despre pasiunea lui pentru muzică, dar și despre turneul care e în desfășurare în toată țara.





Dragoș Bâscă: Înainte de a mă întâlni cu tine mi-am amintit de nuvela lui Alan Sillitoe – „Singurătatea alergătorului de cursă lungă’’, așa că prima mea întrebare este cumva consecința firească a acestei amintiri: te simți vreodată singur în concert?





Bogdan Vaida: Ca pianist petreci foarte mult timp singur, cu ideile tale. Ești singur la repetiții și, bineînțeles, ești singur în concert, când cânți. Cumva sunt obișnuit cu asta. Însă, la Classic Unlimited, turneul care e în desfășurare, concertele sunt foarte faine datorită faptului că publicul e prezent alături de tine și curios să afle ce transmiți. M-am simțit singur la multe concerte, dar la cele din acest proiect parcă mă simt înconjurat de prieteni. E foarte tare acest sentiment.





Dragoș Bâscă: Povestește-mi un pic de proiectul Classic Unlimited și ce înseamnă exercițiul deloc ușor de a te pune în situații uneori incomode ca muzician.





Bogdan Vaida: Ideea acestui turneu a pornit în 2015, în atelierul auto al unui prieten din Freiburg unde urma să-mi schimb cauciucurile de la motocicletă. În timp ce lucra, i-am povestit că mi-ar plăcea să fac un concert într-un spațiu în care lumea să nu se simtă complexată: să nu implice vreo ținută anume și să nu fie prețuri mari la bilete. Să fie totul lejer și prietenos. Ochisem o șură la marginea orașului, doar că era greu de organizat acolo. Ziua următoare a venit invitația din partea lui Jochen, prietenul meu, să facem concert în atelierul lui. Concertul a fost un succes și am început să tot primim invitații să mergem și în alte spații. Am întâlnit atunci două persoane care au dorit să se implice în proiect, așa că mi-au devenit colegi, ei sunt cei care organizează concertele în Germania.







Legat de concertele din România, trebuie să spun că relația mea cu Fapte este una veche, încă de la începuturile lor. Am tot încercat împreună să facem proiecte în țară, iar în 2017 am reușit să aducem ideea concertelor din Germania sub numele de Classic Unlimited.







Principiul acestui turneu este să aducă muzica mai aproape de oameni. Am mers pe ideea de spații neconvenționale pentru a avea o atmosferă mai degajată, fără presiune. Eu mă simt confortabil să cânt oricui își dorește să mă asculte, nu contează locul. Dar legat de spațiile în care mergem, ele nu sunt incomode deloc. Există o serie de provocări, cum ar fi adusul pianului sau acustica, pe care însă le rezolvăm cercetând spațiile din timp. Recunosc că mi se pare frumos elementul de surpriză adus de un loc nou. Legat de acustică, am avut foarte multe concerte de-a lungul timpului și cu siguranță cea mai bună acustică nu am avut-o într-o sală de concerte.







Dragoș Bâscă: Ce repertoriu vei interpreta la această ediție Classic Unlimited și cum l-ai ales?







Bogdan Vaida: În fiecare an încep prin a-mi alege ceva ce îmi doresc mult să studiez și în jurul acestei opere construiesc repertoriul. Anul acesta, mi-am dorit să aprofundez Sonata nr. 7 de Prokofiev. E o lucrare relativ complicată și abstractă. Am adăugat repertoriului două piese din Romeo și Julieta, tot de Prokofiev, un compozitor expresionist al secolului XX, ca să arăt că muzica lui are o imagine în spate. Apoi, ca să echilibrez repertoriul, am adăugat o piesă impresionistă. Aici l-am ales pe Debussy cu La cathedrale engloutie. Anul acesta se împlinesc 100 de ani de la moartea sa și astfel îmi aduc și eu tributul compozițiilor sale.







De asemenea, în prima partea a recitalului va fi Intermezzo de Brahms, o piesă cu care deschid întotdeauna concertele Classic Unlimited și, bineînțeles, o piesă de George Enescu - Sarabande (op.10), un compozitor nelipsit din concertele mele. Am vrut să includ în program și un compozitor contemporan și l-am ales pe Ciprian Pop, care mi-a fost profesor în liceu. Din compozițiile lui voi interpreta J-Rhapsody.







În cea de-a doua parte a recitalului, am pus ceva contrastant cu Prokofiev și anume Schubert - Impromptu op. 142 nr.3 (Tema cu variațiuni), o piesă pozitivă.







Dragoș Bâscă: Cât din succesul unui concert e dat de instrumentul pe care cânți? Ce înseamnă pentru tine un pian bun?







Bogdan Vaida: Cu cât instrumentul e mai bun, cu atât pianistul poate „livra’’ mai bine partea sa, dar eu sunt de părere că atunci când te urci pe scenă, trebuie să îți asumi că dai tot ce poți și să te descurci cu orice instrument ai la dispoziție.







Îmi aduc aminte de un workshop la care am participat, condus de directorul unui atelier de piane din Freiburg. A adus atunci un pian care nu avea o tastă și ne-a pus pe rând să cântăm. Ne-a fost foarte greu tuturor, dar ne-a spus că e de datoria noastră să ne descurcăm cu ce primim. Și, de asemenea, că e de datoria organizatorului să îți asigure condiții cât de bune cu putință, dar legat de ce ține direct de tine ca pianist, trebuie să îți faci concertul cât poți de bine.







Dragoș Bâscă: Ce le-ai spune oamenilor care nu au fost niciodată la un concert de muzică clasică, dar pe care i-ai vrea la concertele tale din turneu?







Bogdan Vaida: Muzica clasică nu este rezervată nimănui. Nu este pentru elite, nu este pentru pretențioși sau pentru cunoscători. Este pentru oricine vrea să o asculte. Motiv pentru care vă invit să participați la un concert Classic Unlimited.







