webPR Marc Ribot’s Ceramic Dog concertează în această seară în Control Club

Preparat pentru grupul însuși, public, și bineînțeles pentru președintele american, cocktailul este servit de unul dintre cei mai influenți chitariști contemporani, Marc Ribot.Celebru pentru colaborările cu Tom Waits, Robert Plant, Elvis Costello, Iggy Pop, Elton John, David Sylvian, John Zorn, Diana Krall, Norah Jones, The Black Keys sau Mike Patton (Faith No More), Ribot este în avangarda muzicii de peste 35 de ani, experimentând frenetic sonorități free jazz, hardcore punk, muzică electronică sau clasică pe 20 de discuri personale.Basistul Shahzad Ismaily (Secret Chiefs 3, Will Oldham, Ben Frost) și bateristul Ches Smith (Xiu Xiu, Secret Chiefs 3, Trevor Dunn’s Trio Convulsant) completează grupul Ceramic Dog al lui Marc Ribot, despre care New York Magazine scrie:"Guitarist Marc Ribot’s wildest project doesn’t mess around. The guitar legend, with bassist Shahzad Ismaily, and drummer Ches Smith, merges funk backbeats with the taut chaos of Sonic Youth and flashes of Woodstock Santana."În această seară, de la ora 20’00, Marc Ribot’s Ceramic Dog concertează la Jazz Nouveau, în Control Club.Accesul publicului se face de la ora 19.30.Biletele costă 50 de lei și se pot cumpăra la intrare, dar și online pe www.eventbook.ro.Detalii pe paginile de Facebook Control Club și Jazz Nouveau.Jazz Nouveau este o serie de concerte organizate de Control Club în colaborare cu Twin Arts, care își propune să aducă în atenția publicului bucureștean artiști locali și internaționali aflați din punct de vedere stilistic la confluența dintre jazz și alte genuri muzicale.