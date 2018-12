Premiile Grammy 2019: Rapperii Kendrick Lamar și Drake domină topul nominalizărilor

Cardi B, Drake, Post Malone, Janelle Monae, Kendrick Lamar, Brandi Carlile, Kacey Musgraves, H.E.R și coloana sonoră a filmului Black Panther sunt nominalizările pentru albumul anului, la cea de-a 61-a ediție a Premiilor Grammy, relatează Reuters.

Rapperul Kendrikck Lamar conduce în topul nominalizărilor la premiile Grammu 2019, fiind nominalizat la opt categorii, în timp ce Drake la 7.

Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc la arena multi-națională acoperită din Los Angeles Staples Center pe 10 februarie 2019.

Nominalizările pentru albumul anului:

Invasion of Privacy – Cardi B

By the Way I Forgive You – Brandi Carlile

Scorpion – Drake

HER – HER

Beerbongs & Bentleys – Post Malone

Dirty Computer – Janelle Monae

Golden Hour – Kacey Musgraves

Black Panther OST – Kendrick Lamar, various artists

Puteți vedea lista completă aici