A murit Pete Shelley, solistul trupei punk Buzzcocks

Shelley s-a născut la Leigh, în nord-vestul Angliei, în 1955, și a format grupul după ce s-a întâlnit cu Howard Devoto la universitate, în 1975.









Grupul Buzzcocks, formată în Manchester în 1976, a revoluționat scena engleză la mijlocul anilor 1970, alături de Sex Pistols sau The Clash, cu titluri precum Ever Fallen in Love (With Someone You Shouldn't've) în 1978, Orgasm Addict și What Do I Get. A contribuit la New Wave, aliând energia punk cu linii mai melodice."Cu mare tristețe, confirmăm moartea lui Pete", joi, a scris grupul, pe Facebook.Shelley a murit în urma unei crize cardiace în locuința sa din Estonia, unde trăia cu soția sa.Basistul Red Hot Chili Peppers, Flea, i-a adus un omagiu lui Shelley, subliniind că "Why Can't I Touch It" este "unul dintre melodiile mele rock preferate din toate timpurile. Absolut incredibil".